В Южной Корее спущен на воду второй десантный корабль

В понедельник на верфи южнокорейской корпорации Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) состоялась церемония спуска на воду универсального десантного корабля PH 6112 Marado, сообщает bmpd.

https://dambiev.livejournal.com

Первая резка стали была произведена в ноябре 2016 года, официальная церемония закладки корабля – в апреле 2017 года.

Первый УДК LPH 6111 Dokdo, введен в строй в июле 2007 года. Постройка второго неоднократно откладывалась по финансовым соображениям и для изучения опыта эксплуатации головного корабля.

Длина УДК – 199 метров, ширина – 31 м, водоизмещение – 14000 т (пустой).

https://dambiev.livejournal.com

Справка ресурса: "Корабль имеет доковую камеру для десантно-гусеничных машин-амфибий (AAV7) и десантных катеров на воздушной подушке LCAC. Под авианосной палубой расположен ангар. Вместимость: 720 десантников, 400 членов команды, 10 танков, 10 грузовиков, 7 машин AAV, 10 вертолетов UH-60, и два катера LCAC либо 4 катера LCAS.

Системы самообороны: зенитно-ракетный комплекс ASMD (21 пусковая установка), зенитно-артиллерийский комплекс Goalkeeper (2 семиствольных 30-мм установки). Скорость – до 22 узлов. Дальность плавания 10 тыс. миль".

Кроме того, рассматривается возможность базирования на УДК самолетов F-35B.