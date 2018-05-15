"Революционное оружие России": чем "Ураны" удивили американские СМИ



Роботизированный комплекс "Уран-9".

Источник: © Виталий Кузьмин/CC BY-NC-ND 4.0 Роботизированный комплекс "Уран-9".Источник: © Виталий Кузьмин/CC BY-NC-ND 4.0

По мнению журнала The National Interest, новые робокомплексы "Уран-6" и "Уран-9" превосходят зарубежные аналоги. Чем они так уникальны и каковы боевые возможности этих машин — в материале ТАСС

Впервые представленные 9 мая на параде Победы в Москве российские робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9" кардинально могут изменить баланс сил в военных конфликтах будущего, они "оторвались от зарубежных конкурентов". Такое мнение высказал военный обозреватель американского журнала The National Interest (NI).

Иностранный эксперт называет одно из главных достоинств — эти машины уже проверены в реальной боевой обстановке и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Комплекс "Уран-6", стоящий на вооружении российской армии с 2016 года, принимал участие в разминировании целого ряда сирийских городов, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения.

О боевом применении в Сирии и испытаниях второго робота до недавнего времени официально не сообщалось. 6 мая, во время проведения генеральной репетиции военного парада на Красной площади, Минобороны РФ заявило, что многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя "Уран-9" "отлично зарекомендовал себя в ходе оказания помощи по борьбе с международным терроризмом в Сирии". Однако пока этот робот не принят на вооружение, но полным ходом проходит государственные испытания.

Эра беспилотных танков

Заявление американцев о том, что наши "Ураны" способны изменить расстановку сил в возможном конфликте будущего, несколько преувеличены, считает военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Это из серии "пугалок". Место и роль роботизированных комплексов в вооруженных конфликтах будущего еще требует осмысления и нахождения им места в тактических построениях того или иного вида боевых действий

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Главная задача таких роботов — заменить военнослужащего в опасной для жизни ситуации. "Но только под управлением оператора, — подчеркивает эксперт. — За каждой такой машиной стоит человек, который им управляет на расстоянии. Ни о какой автономии боевых роботов пока говорить не приходится. Если только в них не заложена специальная программа, и в любом случае они должны находиться под контролем мыслящего человека".

В статье NI сообщается, что США и Китай тоже ведут разработки подобных комплексов, называя их роботами-танками. Однако дальше создания прототипов эти страны не продвинулись.

Как показал "Уран-9", в технологическом отношении эра беспилотных танков уже наступила, вопрос лишь в том, как армии мира будут ими распоряжаться. Россия опробовала их раньше всех, и ее следующие шаги могут иметь серьезные последствия для других стран

The National Interest

По мнению Литовкина, трудно сказать, почему наши роботизированные комплексы по американской версии — "революционное оружие". "Возможно, они имеют в виду, что эти системы открывают дорогу в войска новому виду техники, которой раньше не было", — говорит он.

Не совсем правильно называть робототехнический комплекс "Уран-9" роботом-танком, считает кандидат военных наук Сергей Суворов. "Он хоть и представляет собой боевую гусеничную машину с мощным вооружением, но задачи у него немного другие, и использование должно отличаться, — рассказывает эксперт. — Если танки должны идти в тесном взаимодействии вместе с пехотой, то "Ураны" призваны работать самостоятельно, "расчищая" дорогу и танкам, и пехоте".

"Вкалывают" роботы

Многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6" принимал участие в разминировании древнего города Пальмиры, а также сирийских городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. "Он действовал на самых опасных и сложных заминированных участках местности, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения и военнослужащих инженерных подразделений правительственных войск", — отмечали в военном ведомстве.

Уникальность этого робота — в способности разрушить обнаруженное на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву, при этом обеспечивается полная безопасность личного состава.

"Ураном-6" управляет оператор по радиоканалу при помощи пульта с дистанции не менее 50 м и может работать на удалении до 1000 м. Масса пульта управления с бронежилетом и шлемом достигает 35 кг. Машина оснащена комплектом навесного оборудования, состоящим из отвалов и тралов различных типов. Сам саперный агрегат перепахивает землю, подрывая все обнаруженные во время траления мины с массой взрывчатого вещества до 1 кг. Двигаясь по ровной местности, 6-тонный робот-сапер способен работать со скоростью до 3 км/ч. Также может подняться на стенку высотой до 1,2 м.

Робот-сапер Уран-6 Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время работ по разминированию Пальмиры, 2016 год. Источник: © Константин Лейфер/ТАСС

Другой робот — "Уран-9" — создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника. Он имеет мощное вооружение, позволяющее поражать не только живую силу и легкобронированную технику, но и танки, а также другие высокозащищенные объекты.

Конструкция установки вооружения имеет модульный принцип построения. 12-тонная машина оснащена противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) "Атака" против наземных и воздушных целей, 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Также имеются реактивные пехотные огнеметы "Шмель-М". Поражение ракетами бронетехники может происходить на дальностях до 5000 м днем и 3500 м ночью.

"Уран-9" может обнаружить цель, но решение о ее поражении принимает только командир, который вместе с оператором находится в пункте управления в бронированном кунге на базе шасси КамАЗа. Максимальное удаление этого пункта от робота — 3 км. Но это расстояние зависит от местности; в городских условиях оно, конечно, меньше

Леонид Масленников

представитель военной приемки МО РФ, полковник

По словам военпреда Масленникова, аппаратура "Урана-9" встраивается в единую систему управления тактического звена, обладая защитой от несанкционированного доступа и средств радиоэлектронной борьбы. "Противник не в состоянии перехватить управление им. Можно с гордостью сказать, что аналогов "Урана-9" в мире нет", — заявил офицер газете "Красная звезда".

Роботизированный комплекс "Уран-9" на параде Победы в Москве. Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Кстати, в полный комплект входят четыре робота, один пункт управления, машина для перевозки и технического обеспечения, прицеп и другое. "Все четыре машины держат связь между собой на расстоянии до 1 км, поэтому пункт управления может находиться от ближайшего робота в 3 км, а от самого дальнего — в 6 км", — говорит Масленников.

"Уран-9" имеет на башне тот же боевой блок, что и боевая машина поддержки танков "Терминатор", разве что у него есть еще и огнемет. Комплекс предназначен для решения конкретных задач. К примеру, уничтожение террористов в бункере или укрывшихся в здании. Представить его на поле боя в рядах атакующей бронетехники, как "Терминатора", трудно. Его задача — решение индивидуальных задач

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

При этом эксперт не исключает, что он сможет действовать в связке с вертолетом, с беспилотником, но обязательно под контролем и управлением оператора. Кстати, "Уран-9" имеет камеру тепловизора, что позволяет идентифицировать лежащего в засаде снайпера противника. При этом сам комплекс сложно взять в прицел. Он оснащен системой предупреждения о лазерном облучении и оборудованием для обнаружения, распознавания и сопровождения целей.

На форуме "Армия-2017" стало известно, что интерес к подобным роботам уже проявляют за рубежом. "К современным робототехническим комплексам "Уран-9" проявляет интерес ряд иностранных заказчиков, в том числе представители ОАЭ. Однако официального обращения о поставке российская сторона пока не получала", — сообщил ТАСС в ходе выставки директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Боевой комплекс "Уран-9". Источник: Отвага2004 / Виталий Моисеев

Кстати, подобный дистанционно-управляемый боевой модуль (применяемый на "Уране-9") используется на роботизированном бронеавтомобиле "Тигр". Опытно-конструкторскую работу под названием "Барс" для Минобороны РФ ведут Военно-промышленная компания и 776 Управление производственно-технологической комплектации (разработчик и производитель робототехнических комплексов семейства "Уран").

Роман Азанов