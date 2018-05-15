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Лавров: Россия и Филиппины будут укреплять военно-техническое сотрудничество

16.05.2018 ТАСС 524 0
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Сергей Лавров. Архивное фото
Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Сообщается также, что секретари Советов безопасности стран договорились провести 18 мая встречу в Москве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россия и Филиппины договорились укреплять военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Филиппин Аланом Питером Кайетано.

"Договорились продолжать оказывать содействие развитию военного и военно-технического сотрудничества в контексте тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита в октябре 2017 года министра обороны РФ Сергея Шойгу на Филиппины", - отметил Лавров.

26 октября 2017 года в порту Манилы президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны РФ Сергей Шойгу приняли участие в церемонии передачи филиппинской стороне партии российского стрелкового оружия и армейских грузовиков. Днем ранее было подписано соглашение между правительствами России и Филиппин о военно-техническом сотрудничестве. Кроме того, контракт на поставку Филиппинам гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним завизировали генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана.

Секретари Советов безопасности России и Филиппин договорились провести 18 мая встречу в Москве. Об этом также сообщил во вторник Сергей Лавров.

"Отметили важность устоявшихся контактов между руководителями Советов безопасности двух стран. Ближайшая встреча секретарей СБ пройдет 18 мая в Москве", - сказал Лавров.

Как обратил внимание глава МИД РФ, стороны "заинтересованы в дальнейшем наращивании политического диалога в различных форматах, в том числе по линии МИД, включая расширение межпарламентских обменов".

"Подтверждаем нашу обоюдную заинтересованность в повышении эффективности совместной борьбы против международного терроризма, наркобизнеса, транснациональной преступности, пиратства", - добавил он.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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