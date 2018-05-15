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Россия поставила Филиппинам в апреле автоматы Калашникова и боеприпасы для борьбы с терроризмом - глава МИД республики

16.05.2018 Интерфакс-АВН 628 0
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Военнослужащие ВС Филиппин
Военнослужащие ВС Филиппин.
Источник: armscom.net

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва поставила Маниле автоматы Калашникова и боеприпасы в апреле этого года, заявил глава МИД Филиппин Алан Питер Каетано.

"Президент Дутерте выражает свою благодарность господину Шойгу, который посетил нашу страну в октябре 2017 года, и он в апреле дал вооружения: автоматы Калашникова и боеприпасы, чтобы мы могли продолжать борьбу с терроризмом", - сказал А.П.Каетано в начале переговоров во вторник с и.о. министра иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщал "Интерфакс", прошлой осенью Россия поставила Филиппинам партию стрелкового оружия, боеприпасы и армейские грузовики.

Церемония передачи филиппинской стороне оружия и техники состоялась 25 октября 2017 года с участием министра обороны России Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте в порту Манилы на борту российского большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

Перед этим было подписано соглашение между правительством РФ и правительством Филиппин о военно-техническом сотрудничестве.

В феврале этого года заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов сказал "Интерфаксу", что Россия может поставить Филиппинам боевую авиацию и бронетехнику.

"В поставках боевой авиации и бронетанковой техники российского производства заинтересованы многие страны мира. Во многих регионах мира, включая тропические, российская техника успешно справляется с поставленными перед ней задачами. Надеемся, что в скором времени она будет эксплуатироваться и вооруженными силами Филиппин", - сказал М.Петухов.

По его словам, оружие и техника были переданы прошлой осенью Филиппинам из наличия военного ведомства РФ.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Филиппины
Продукция
Адмирал Пантелеев
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
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