Обуховский завод, производящий комплексы С-400, загружен заказами на 100% до 2025 года - гендиректор
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ЗРС С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21).
Источник: Фото пользователя ВПК.name
Санкт-Петербург. 15 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Производитель зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Обуховский завод (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") полностью загружен заказами на ближайшие семь лет, сообщил глава предприятия Михаил Подвязников.
"Завод загружен заказами на 100% до 2025 года абсолютно полностью", - сказал он.
По его словам, "завод может наращивать выпуск продукции в зависимости от государственных заказов и экспортных контрактов.
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15.05.2018
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