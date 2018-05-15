Обуховский завод, производящий комплексы С-400, загружен заказами на 100% до 2025 года - гендиректор



ЗРС С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21).

Источник: Фото пользователя ВПК.name ЗРС С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21).Источник: Фото пользователя ВПК.name

Санкт-Петербург. 15 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Производитель зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Обуховский завод (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") полностью загружен заказами на ближайшие семь лет, сообщил глава предприятия Михаил Подвязников.

"Завод загружен заказами на 100% до 2025 года абсолютно полностью", - сказал он.

По его словам, "завод может наращивать выпуск продукции в зависимости от государственных заказов и экспортных контрактов.