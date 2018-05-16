Совет директоров "Роснано" рекомендовал направить 537 млн рублей на дивиденды-2017
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Анатолий Чубайс: У новой энергетики потенциал больше, чем у тепловой.
Источник: Пресс-служба УК "Роснано"
Чистая прибыль "Роснано" в 2017 году по РСБУ составила 1,057 млрд рублей
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Роснано" рекомендовал направить на первые дивиденды в истории госкорпорации 537 млн рублей. Как говорится в сообщении "Роснано", это дивиденды по итогам 2017 года.
Ранее эту же сумму рекомендовало направить на дивиденды правление "Роснано". Общее собрание акционеров "Роснано", на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится до конца июня. Если сумма в 537 млн руб. будет утверждена, то выплаты в расчете на одну обыкновенную акцию составят 0,01 рублей.
О том, что "Роснано" по итогам 2017 года впервые за 10 лет своей работы может выплатить дивиденды в пользу государства, стало известно в конце марта этого года. Объем выплат планируется в размере 50% чистой прибыли по российским стандартам бухучета (РСБУ).
Чистая прибыль "Роснано" в 2017 году по РСБУ составила 1,057 млрд рублей против убытка в 16,6 млрд рублей годом ранее. 100% акций АО "Роснано" принадлежит государству.
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс пояснял, что согласно стратегии, "Роснано" планирует выплатить государству до 2023 года включительно дивиденды на общую сумму 6 млрд рублей. Выплатить такие дивиденды позволят доходы от выходов из проектов (от продажи долей в портфельных компаниях).
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15.05.2018
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ID: 1746
332
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№1
16.05.2018 07:50
Очень интересно, на каких проектах Роснано заработало столько денег? Возможно у кого-то есть ссылки или материал.
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штурм
3823
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№2
16.05.2018 08:05
Очень интересно, на каких проектах Роснано заработало столько денег?Самый известный проект- газогенератор !!!!
Который развалился на нано-куски при первых испытаниях,
Задача выполнена!! Диверсия убралась........
Собрать бы всю эту чубайсовскую нано- шайку , и вместе со Сколковской чиновничьей братвой на Сибирские острова на пять лет отправить!
Аэродром построить или дорогу, главное чтобы они своим участием не мешали Российской науке развиваться.
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Hazzard
7612
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№3
16.05.2018 09:13
Очень интересно, на каких проектах Роснано заработало столько денег? Возможно у кого-то есть ссылки или материал.
Роснано это АО. На сайте у них выложены все годовые и иные финансовые отчёты.
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Воин3D
1656
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№4
16.05.2018 14:16
Очень интересно, на каких проектах Роснано заработало столько денег? Возможно у кого-то есть ссылки или материал.Выделяемые государством бабки под проценты вкладывают.
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ID: 1746
332
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№5
16.05.2018 19:40
Про игру на курсах и ценных бумагах я знаю, газогенератор и скутер ценой с хороший автомобиль тоже. А что-то связанное с нанотехнологиями? Читал пару лет назад про нанодобавки для изготовления совершенно нового ВВ очень высокой мощности, но это было с Урала, а что-то прорывное от Роснано не слышал, так прибыль откуда? Если государство вложило в них более 230 млрд. рублей, то возвращать то надо деньги!
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aleks55
699
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№6
16.05.2018 21:55
Роснано это коммерческий банк. Очень хитрая идея. Что бы "коллеги" из других банков не возникали. Беспроигрышный вариант. Государство даёт деньги якобы на науку, а мы их крутим. Ведь за конкретные результаты не кто не спросил и не спросит. Все свои.
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