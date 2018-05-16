Совет директоров "Роснано" рекомендовал направить 537 млн рублей на дивиденды-2017



Анатолий Чубайс: У новой энергетики потенциал больше, чем у тепловой.

Источник: Пресс-служба УК "Роснано" Анатолий Чубайс: У новой энергетики потенциал больше, чем у тепловой.Источник: Пресс-служба УК "Роснано"

Чистая прибыль "Роснано" в 2017 году по РСБУ составила 1,057 млрд рублей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Роснано" рекомендовал направить на первые дивиденды в истории госкорпорации 537 млн рублей. Как говорится в сообщении "Роснано", это дивиденды по итогам 2017 года.

Ранее эту же сумму рекомендовало направить на дивиденды правление "Роснано". Общее собрание акционеров "Роснано", на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится до конца июня. Если сумма в 537 млн руб. будет утверждена, то выплаты в расчете на одну обыкновенную акцию составят 0,01 рублей.

О том, что "Роснано" по итогам 2017 года впервые за 10 лет своей работы может выплатить дивиденды в пользу государства, стало известно в конце марта этого года. Объем выплат планируется в размере 50% чистой прибыли по российским стандартам бухучета (РСБУ).

Чистая прибыль "Роснано" в 2017 году по РСБУ составила 1,057 млрд рублей против убытка в 16,6 млрд рублей годом ранее. 100% акций АО "Роснано" принадлежит государству.

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс пояснял, что согласно стратегии, "Роснано" планирует выплатить государству до 2023 года включительно дивиденды на общую сумму 6 млрд рублей. Выплатить такие дивиденды позволят доходы от выходов из проектов (от продажи долей в портфельных компаниях).