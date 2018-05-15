Производитель С-400 загружен заказами на 100% до 2025 года



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Отмечается также, что завод может наращивать выпуск продукции в зависимости от госзаказов и экспортных контрактов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Производитель зенитных ракетных систем С-400 (Обуховский завод концерна "Алмаз-Антей") загружен заказами на 100% до 2025 года. Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор завода Михаил Подвязников.

"Завод загружен заказами на 100% до 2025 года. Завод может наращивать выпуск продукции в зависимости от государственных заказов и экспортных контрактов", - сказал он.

Более 30 млрд рублей вложено концерном "Алмаз-Антей" в модернизацию предприятия - производителя зенитных систем С-400, добавил Подвязников.

"Модернизация практически завершена, теперь уже в планах техническое перевооружение. В целом... концерном вложено более 30 млрд рублей", - сказал он.

Гендиректор уточнил, что на заводе будет открыт еще один производственный цех по выпуску специальных изделий, необходимость его строительства была связана с увеличением гособоронзаказа. Цех начнет выпуск продукции в начале 2019 года.

Обуховский завод был основан в мае 1863 года, 16 мая отмечает 155-летний юбилей. Предприятие выпускает комплексы противовоздушной обороны С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф".