Производитель С-400 загружен заказами на 100% до 2025 года
|
|
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Отмечается также, что завод может наращивать выпуск продукции в зависимости от госзаказов и экспортных контрактов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Производитель зенитных ракетных систем С-400 (Обуховский завод концерна "Алмаз-Антей") загружен заказами на 100% до 2025 года. Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор завода Михаил Подвязников.
"Завод загружен заказами на 100% до 2025 года. Завод может наращивать выпуск продукции в зависимости от государственных заказов и экспортных контрактов", - сказал он.
Более 30 млрд рублей вложено концерном "Алмаз-Антей" в модернизацию предприятия - производителя зенитных систем С-400, добавил Подвязников.
"Модернизация практически завершена, теперь уже в планах техническое перевооружение. В целом... концерном вложено более 30 млрд рублей", - сказал он.
Гендиректор уточнил, что на заводе будет открыт еще один производственный цех по выпуску специальных изделий, необходимость его строительства была связана с увеличением гособоронзаказа. Цех начнет выпуск продукции в начале 2019 года.
Обуховский завод был основан в мае 1863 года, 16 мая отмечает 155-летний юбилей. Предприятие выпускает комплексы противовоздушной обороны С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф".
|
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.05.2018 На ближайшие семь лет. Производитель С-400 загружен заказами до 2025 года
03.04.2018 Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
09.01.2017 Год оружия
22.12.2016 Опасны ли поставки российского вооружения Китаю
31.03.2016 В зените
02.12.2015 В 2016 году Минобороны получит рекордное количество комплектов системы С-400
07.09.2015 "Алмаз-Антей" на RAE проведет переговоры и покажет технику в динамике
07.09.2015 Техника "Алмаз-Антея" примет участие в стрельбах на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле