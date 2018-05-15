Спущен на воду второй ДВКД класса "Докдо" для ВМС Республики Корея
|
|
Спуск на воду (вывод из строительного дока) второго строящегося для ВМС Южной Кореи универсального десантного корабля (УДК) LPH 6112 Marado.
Источник: https://dambiev.livejournal.com
ЦАМТО, 15 мая. На предприятии южнокорейской компании Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) в Пусане 14 мая состоялась церемония спуска на воду второго ДВКД класса "Докдо" для ВМС Республики Корея.
По информации агентства Yonhap, на мероприятии присутствовал министр обороны Республики Корея Сун Юнг-му и другие представители командования Вооруженных сил и Министерства обороны. После принятия на вооружение новый ДВКД будет носить наименование (LPH-6112) "Марадо".
Как сообщал ЦАМТО, 23 декабря 2014 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) заключило с компанией HHIC соглашение стоимостью 417,5 млрд. вон (378 млн. долл.) на строительство второго ДВКД. Строительство осуществлялось по модифицированному проекту и с учетом опыта эксплуатации принятого на вооружение в 2007 году (LPH-6111) "Докдо". Резка стали для второго ДВКД началась в ноябре 2016 года. Церемония закладки киля корабля состоялась на предприятии HHIC 28 апреля 2017 года. Поставка ДВКД ВМС Республики Корея запланирована на 2020 год после завершения программы испытаний.
ДВКД предназначен для перевозки войск и грузов, высадки десанта, но может использоваться и в операциях по поддержанию мира, оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, эвакуации соотечественников в случае кризисных ситуаций.
МО Республики Кореи заключило контракт на постройку головного корабля серии "Докдо" (LPH-6111) 28 октября 2002 года. Спуск ДВКД на воду состоялся в июле 2005 года, принятие на вооружение – в 2007 году.
Строительство второго ДВКД класса "Докдо" началось по истечении значительного промежутка времени после передачи первого корабля. Это позволило провести анализ практического опыта эксплуатации и внести улучшения в конструкцию корабля. Кроме того, экономии планируется достичь за счет использования большей доли компонентов национального производства.
ДВКД класса "Докдо" представляет собой корабль длиной 199 м, шириной 31 м и водоизмещением 14500 т, максимальная скорость хода – 23 узла, экипаж – 300 человек. Корабль способен транспортировать 10 вертолетов UH-60, до 720 человек десанта, 10 танков, 7 бронемашин AAV, два десантных катера на воздушной подушке LCAC. На борту могут размещаться конвертопланы V-22. Летная площадка позволяет одновременно принимать 5 вертолетов. В состав вооружения ДВКД входят противокорабельные ракеты национальной разработки, 20-мм ЗАК "Фаланкс", RIM-116 (RAM). Большая площадь ангарной палубы и наличие вертолетов позволяют проводить эвакуацию мирных жителей из зон конфликтов и стихийных бедствий.
|
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.05.2017 Заложен второй южнокорейский универсальный десантный корабль
31.01.2017 Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
31.08.2015 Спущен на воду второй вертолетоносец класса «Изумо» для ВМС Сил самообороны Японии
06.01.2015 ВМС Южной Кореи передан третий фрегат класса FFX
29.12.2014 На верфи «Ханджин хэви индастриз» будет построен второй ДВКД класса «Докдо» для ВМС Республики Корея
27.10.2014 На верфи «STX оффшор энд шипбилдинг» спущен на воду пятый фрегат проекта FFX
19.11.2013 На верфи «Хюндай хэви индастриз» спущен на воду третий фрегат проекта FFX
16.02.2012 ВС Южной Кореи получат первый серийный вертолет «Сурион» в июне текущего года