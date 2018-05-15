Спущен на воду второй ДВКД класса "Докдо" для ВМС Республики Корея



Спуск на воду (вывод из строительного дока) второго строящегося для ВМС Южной Кореи универсального десантного корабля (УДК) LPH 6112 Marado.

Источник: https://dambiev.livejournal.com Спуск на воду (вывод из строительного дока) второго строящегося для ВМС Южной Кореи универсального десантного корабля (УДК) LPH 6112 Marado.Источник: https://dambiev.livejournal.com

ЦАМТО, 15 мая. На предприятии южнокорейской компании Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) в Пусане 14 мая состоялась церемония спуска на воду второго ДВКД класса "Докдо" для ВМС Республики Корея.

По информации агентства Yonhap, на мероприятии присутствовал министр обороны Республики Корея Сун Юнг-му и другие представители командования Вооруженных сил и Министерства обороны. После принятия на вооружение новый ДВКД будет носить наименование (LPH-6112) "Марадо".

Как сообщал ЦАМТО, 23 декабря 2014 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) заключило с компанией HHIC соглашение стоимостью 417,5 млрд. вон (378 млн. долл.) на строительство второго ДВКД. Строительство осуществлялось по модифицированному проекту и с учетом опыта эксплуатации принятого на вооружение в 2007 году (LPH-6111) "Докдо". Резка стали для второго ДВКД началась в ноябре 2016 года. Церемония закладки киля корабля состоялась на предприятии HHIC 28 апреля 2017 года. Поставка ДВКД ВМС Республики Корея запланирована на 2020 год после завершения программы испытаний.

ДВКД предназначен для перевозки войск и грузов, высадки десанта, но может использоваться и в операциях по поддержанию мира, оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, эвакуации соотечественников в случае кризисных ситуаций.

МО Республики Кореи заключило контракт на постройку головного корабля серии "Докдо" (LPH-6111) 28 октября 2002 года. Спуск ДВКД на воду состоялся в июле 2005 года, принятие на вооружение – в 2007 году.

Строительство второго ДВКД класса "Докдо" началось по истечении значительного промежутка времени после передачи первого корабля. Это позволило провести анализ практического опыта эксплуатации и внести улучшения в конструкцию корабля. Кроме того, экономии планируется достичь за счет использования большей доли компонентов национального производства.

ДВКД класса "Докдо" представляет собой корабль длиной 199 м, шириной 31 м и водоизмещением 14500 т, максимальная скорость хода – 23 узла, экипаж – 300 человек. Корабль способен транспортировать 10 вертолетов UH-60, до 720 человек десанта, 10 танков, 7 бронемашин AAV, два десантных катера на воздушной подушке LCAC. На борту могут размещаться конвертопланы V-22. Летная площадка позволяет одновременно принимать 5 вертолетов. В состав вооружения ДВКД входят противокорабельные ракеты национальной разработки, 20-мм ЗАК "Фаланкс", RIM-116 (RAM). Большая площадь ангарной палубы и наличие вертолетов позволяют проводить эвакуацию мирных жителей из зон конфликтов и стихийных бедствий.