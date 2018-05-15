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Андрей Богинский и врио губернатора Приморского края обсудили развитие ААК "Прогресс"

16.05.2018 ЦАМТО 242 0
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Андрей Богинский
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех Андрей Богинский посетил Арсеньевскую авиакомпанию «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина.
Источник: Вертолеты России

ЦАМТО, 15 мая. Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский 14 мая провел встречу с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

Стороны обсудили перспективы развития приморского предприятия холдинга – ААК "Прогресс", а также вопросы обеспечения завода энергоресурсами.

Сейчас предприятие приступило к завершающей стадии реконструкции гальванического корпуса общей площадью 11463,4 м2. Теперь гальванический и анодировочный участок расположены на одной производственной площадке и вскоре будут оснащены современной локальной станцией очистки и нейтрализации сточных вод, позволяющей снизить вредное воздействие на окружающую среду, очистить и вернуть отработанную воду обратно в технологический процесс.

Корпус будет оснащен семью современными автоматическими гальваническими линиями. Таким образом, производственный процесс будет максимально автоматизирован – для управления технологическими процессами будет использоваться современное программное обеспечение с возможностью работы, как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Кроме того, в феврале ААК "Прогресс" реализовала первый в рамках холдинга "Вертолеты России" проект по реконструкции заводской аэродромной базы, увеличив ее пропускную способность почти в два раза.

"У нас есть целое направление, отвечающее за внедрение инноваций и новых технологий. В частности, это касается повышения производительности на наших предприятиях, переобучения персонала. Мы планируем проводить эту работу и на Арсеньевском предприятии", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" и врио губернатора Приморского края также обсудили перспективы развития транспортной доступности Приморского края. Входящими в состав холдинга "Вертолеты России" конструкторскими бюро созданы модели, которые могут быть использованы в решении этого вопроса. В частности, в регионах Дальнего Востока и Приморье, где развита региональная авиация, для перевозок людей и грузов может быть использован вертолет Ми-38. Это среднетяжелый транспортно-пассажирский вертолет, отвечающий самым последним требованиям рынка. Ми-38 создается для решения задач транспортного обеспечения промышленных и промысловых предприятий, а также для решения проблем транспортной доступности населения удаленных районов со слабо развитой инфраструктурой.

Кроме того, по словам Андрея Богинского, ААК "Прогресс" успешно выполняет обязательства по выполнению гособоронзаказа и продолжает реализацию социально-ответственной политики в Приморье. В прошлом году предприятие открыло игровую площадку для детей-инвалидов. Есть в планах и поддержка образовательных проектов для школьников. Такие меры не только повышают детскую занятость, но и прививают ребятам лояльность к инженерным специальностям.

"Хочу отметить, что "Прогресс" действительно сегодня работает стабильно и успешно, обеспечивая жителей края рабочими местами. Предприятие также ведет работу с молодежью для повышения привлекательности работы в авиастроении и привлечения молодых кадров на завод, реализует меры социальной поддержки своих работников, что, безусловно, крайне важно", – добавил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

В завершение встречи Андрей Тарасенко и Андрей Богинский выразили уверенность в том, что приморское авиационное предприятие и в дальнейшем продолжит стабильную работу.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-38
Компании
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
Проекты
Гособоронзаказ

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