В ВВО началось формирование сводного экологического подразделения для работ на арктическом острове Большой Шантар



Остров Большой Шантар.

Источник: http://wikimapia.org/ Остров Большой Шантар.Источник: http://wikimapia.org/

ЦАМТО, 15 мая. В Восточном военном округе началось формирование сводного экологического подразделения, которое летом текущего года продолжит работы на острове Большой Шантар в Арктике.

Для военных экологов спланированы работы по сбору и резке крупногабаритного металлолома, а также прессованию порожней бочкотары общим весом более 50 тонн.

Помимо этого, специалистами экологического подразделения планируется произвести демонтаж и ликвидацию около 20 разрушенных зданий и сооружений, выполнить задачи по очистке и рекультивации территорий на площади около 1,5 тыс. м2.

Для осуществления прессования на остров будет доставлен пресс ПГП-45, доставка личного состава и оборудования запланированы на конец июля вертолетами армейской авиации.

Проведение работ на острове Большой Шантар спланировано до конца августа текущего года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.