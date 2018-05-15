В ВВО началось формирование сводного экологического подразделения для работ на арктическом острове Большой Шантар
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Остров Большой Шантар.
Источник: http://wikimapia.org/
ЦАМТО, 15 мая. В Восточном военном округе началось формирование сводного экологического подразделения, которое летом текущего года продолжит работы на острове Большой Шантар в Арктике.
Для военных экологов спланированы работы по сбору и резке крупногабаритного металлолома, а также прессованию порожней бочкотары общим весом более 50 тонн.
Помимо этого, специалистами экологического подразделения планируется произвести демонтаж и ликвидацию около 20 разрушенных зданий и сооружений, выполнить задачи по очистке и рекультивации территорий на площади около 1,5 тыс. м2.
Для осуществления прессования на остров будет доставлен пресс ПГП-45, доставка личного состава и оборудования запланированы на конец июля вертолетами армейской авиации.
Проведение работ на острове Большой Шантар спланировано до конца августа текущего года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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15.05.2018
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