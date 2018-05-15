В Якутии возобновили поиски фрагментов частей ракеты-носителя "Союз-2"
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Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" во время испытаний стартового комплекса на космодроме Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Поисковые работы весной были приостановлены из-за низких температур и высоты снежного покрова
ЯКУТСК, 15 мая. /ТАСС /. Поиски фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2" возобновились в двух районах Якутии со сходом снежного покрова, сообщили в пресс-службе Министерства охраны природы.
Запуски ракетоносителя "Союз-2" состоялись с космодрома "Восточный" в ноябре 2017 года и феврале 2018 года. В 2017 году в Алданском районе Якутии обнаружена одна из створок головного обтекателя. В 2018 году на месте падения в Вилюйском районе найден и вывезен фрагмент центрального блока ракеты-носителя.
"В республике с 15 мая возобновились работы по поиску и вывозу из районов падения фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2" в Вилюйском и Алданском районах. Сотрудники Министерства охраны природы РС(Я) проведут экологические обследования с отбором проб природных сред в местах обнаружения фрагментов отделяющихся частей ракеты- носителя "Союз-2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски ведутся совместными силами ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", Института водных и экологических проблем СО РАН, Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, Министерства охраны природы региона, Службы спасения Якутии и Якутской базы авиационной охраны лесов.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минприроды региона, поисковые работы весной вынуждены были приостановить из-за низких температур и высоты снежного покрова. "Группы поисковиков будут работать до конца мая", - уточнили в ведомстве.
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15.05.2018
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