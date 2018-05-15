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"Известия": в Крыму начались испытания нового поколения беспилотников для ВМФ

16.05.2018 ТАСС 261 0
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Комплекс «Клавесин-2Р-ПМ»
Первый опытный образец автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ» разработки АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».
Источник: АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

Также в мероприятии участвует опытовое судно проекта "Виктор Чероков"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Испытания беспилотного подводного аппарата "Клавесин-2Р", разработанного для российских военных моряков, начались на морском полигоне в Крыму. Об этом во вторник со ссылкой на Главкомат ВМФ пишет газета "Известия".

Комплекс получил индекс 2Р52, что означает высокую степень его готовности к принятию на вооружение, пишет газета. Отмечается, что в испытаниях на полигоне в Феодосии также участвует недавно переданное Черноморскому флоту опытовое судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков".

"Клавесин-2Р" - второе поколение автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА). Его основу составили аппараты первого семейства, разработанного ЦКБ МТ "Рубин" совместно с Институтом проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН.

АНПА может использоваться для поисковых работ, обследования донных объектов - как точечных, так и протяженных, - съемки и картографирования морского дна, зондирования грунта. Для этого на аппарат устанавливается разнообразное оборудование - гидролокаторы бокового обзора, электромагнитный искатель, цифровая видеосистема, акустический профилограф для поиска объектов на дне, датчики температуры и электропроводности.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
БПЛА
НПА
ЧФ

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