"Известия": в Крыму начались испытания нового поколения беспилотников для ВМФ
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Первый опытный образец автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ» разработки АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».
Источник: АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
Также в мероприятии участвует опытовое судно проекта "Виктор Чероков"
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Испытания беспилотного подводного аппарата "Клавесин-2Р", разработанного для российских военных моряков, начались на морском полигоне в Крыму. Об этом во вторник со ссылкой на Главкомат ВМФ пишет газета "Известия".
Комплекс получил индекс 2Р52, что означает высокую степень его готовности к принятию на вооружение, пишет газета. Отмечается, что в испытаниях на полигоне в Феодосии также участвует недавно переданное Черноморскому флоту опытовое судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков".
"Клавесин-2Р" - второе поколение автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА). Его основу составили аппараты первого семейства, разработанного ЦКБ МТ "Рубин" совместно с Институтом проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН.
АНПА может использоваться для поисковых работ, обследования донных объектов - как точечных, так и протяженных, - съемки и картографирования морского дна, зондирования грунта. Для этого на аппарат устанавливается разнообразное оборудование - гидролокаторы бокового обзора, электромагнитный искатель, цифровая видеосистема, акустический профилограф для поиска объектов на дне, датчики температуры и электропроводности.
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15.05.2018
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