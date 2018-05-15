В 2017 году объем торговли между Россией и Германией увеличился на 22,8%



Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

14 мая 2018 года, в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации состоялась встреча исполняющего обязанности Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Федеральным Министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

И.о. глава Минпромторга России поздравил господина Альтмайера с назначением на должность Федерального министра экономики и энергетики:

«Мы продуктивно работали с Вашими предшественниками. И, я надеюсь, что и в дальнейшем между нашими министерствами сохранится плотное взаимодействие»

В ходе встречи было отмечено, что Германия по-прежнему остается для России одним из важнейших внешнеторговых партнеров и одним из ведущих иностранных инвесторов. В 2017 г. объем российско-германской торговли вырос на 22,8% по сравнению с 2016 г. и составил 49,9 млрд долл. По данным Банка России, объем накопленных прямых немецких инвестиций по состоянию на 1 октября 2017 г. составил 17,6 млрд долл. США.

Стороны подчеркнули, что в российской промышленной сфере выстроен комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки, которыми могут воспользоваться и зарубежные компании – от специальных инвестиционных контрактов до программ развития индустриальных парков для размещения в них. Приоритетными задачами российско-германского взаимодействия в торговой и инвестиционной сферах по линии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации является формирование предпосылок для устойчивого развития российской промышленности, внедрение современных производственных технологий и модернизация предприятий обрабатывающей промышленности.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, в свою очередь, выразил надежду, что активный двухсторонний экономический диалог наших стран позволит решить политические задачи, стоящие перед нашими государствами в такое нелегкое время.

«Считаю, что это в нашем взаимном интересе – сохранить отношения и расширять их в будущем, потому что, чем более стабильными являются наши экономические взаимоотношения, тем лучше народу для благосостояния и в нашей и в Вашей стране. И несмотря на санкции Евросоюза, несмотря на новые санкции со стороны США, моя цель – внести вклад для того, чтобы как можно больше обмениваться с Вами и чтобы укреплять наши взаимоотношения. Вы знаете, что у нас многолетняя традиция сотрудничества более ста лет и мы бы хотели использовать этот шанс для возобновления диалога» - сказал Петер Альтмайер.

И.о. Министра также пригласил немецких партнёров принять участие в выставке «ИННОПРОМ», которая состоится в Екатеринбурге в период с 9 по 12 июля 2018 года. Главной темой выставки будет являться цифровое производство.

«Уверен, что широкое участие немецкого бизнеса в «ИННОПРОМе» внесет существенный вклад в развитие кооперационных связей между нашими компаниями, а также в рамках широкой деловой программы позволит обменяться интересными идеями и подходами. Хотел бы пригласить Вас, господин Альтмайер, приехать этим летом в Екатеринбург и посетить нашу крупнейшую выставку «ИННОПРОМ», - сказал Денис Мантуров.