В радиотехнический полк ЮВО поступила новая станция "Каста-2"
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Военнослужащие во время боевого дежурства. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Львов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Новая радиолокационная станция "Каста-2" поступила в радиотехнический полк 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированный в Волгоградской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Радиолокационная станция поступила в рамках программы переоснащения войск Южного военного округа", - сказал он.
"Каста-2" - это мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Станция предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов - самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.
Станция эффективно работает на фоне интенсивных отражений от поверхности, местных предметов и метеообразований.
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15.05.2018
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