Норвежский ресурс AldriMer.no опубликовал материал Kjetil Stormark "Nordmenn kjempet på russisk side i Syria" ("Норвежцы сражались в Сирии на российской стороне"), в котором говорится, что норвежские и другие скандинавские добровольцы принимали участие на российской стороне в боевых действиях против "Исламского Государства" в Сирии. "Это утверждает шведский правоэкстремистский сайт, не захотевший отвечать на вопрос, являются ли солдаты также правыми экстремистами" (перевод публикации приводится по веб-ресурсу inosmi.ru ).

Норвежские добровольцы, вооруженные автоматами АК-74, из состава добровольческого подразделения Þorbrandr, действовавшего на стороне российских сил в Сирии, 2017 год (с) Skandinavisk Frihet

Один или несколько из этих солдат - норвежцы, они боролись под русским командованием в Сирии, это была часть войны против террористической группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.). Это утверждает шведский правоэкстремистский сайт, не захотевший отвечать на вопрос, являются ли солдаты также правыми экстремистами.

В тылу врага

По словам одного из солдат, который дал анонимное интервью сайту "Скандинависк фрихет" (Skandinavisk frihet - "Скандинавская свобода"), подразделение действовало в Сирии "зимой, весной и летом 2017 года". Интервью воспроизводится под названием "Эксклюзивное интервью: Скандинавы, которые борются против ИГИЛ".

"Весной мы вели наступление и часто были в прямом контакте с врагом и в дневное время, и когда становилось темно, ночью", - рассказывал один из солдат интернет-источнику, являющемуся органом и форумом правоэкстремистского Скандинависка Форбюндет (Skandinaviska Förbundet - Скандинавский союз) в Швеции, основанного в феврале этого года. Группа активистов Нурдиск Унгдум (Nordisk Ungdom - Скандинавская молодежь) входит в это движение в качестве молодежной организации. Обе группы - правоэкстремистские, они активны и открыто антисемитские, по словам шведского Экспо (Expo).

Сражались вместе с русскими

Солдат рассказывает, что подразделение, речь о котором идет на шведском сайте и которое именуется там "скандинавское отделение", принимало приказы от российских вооруженных сил и входило в военную командную структуру России в Сирии.

"Наше подразделение было интегрировано в российские вооруженные силы. Ведь Россия с 2015 года просила президента Сирии Башара Асада разрешить участие в войне против глобально опасной фундаменталистской террористической группировки ИГИЛ. Когда такая большая страна вступила в войну, мир увидел, что на самом деле может побороть террор. С весны 2016 года и до конца 2017 года баланс в зоне конфликта полностью изменился. Россия перебила хребет ИГИЛ в Сирии, и мы сражались с русскими плечом к плечу", - гордо рассказывал солдат сайту.

Полицейская служба безопасности (PST) заверила в ответ на запрос Aldrimer.no, что участие норвежских граждан в военных действиях за границей, может подпадать под статьи уголовного кодекса.

Впрочем, сложилось впечатление, что для PST представляется совершенно неинтересным комментировать тот факт, что норвежские солдаты, потенциально симпатизирующие правым экстремистам или связанные с ними, могли сражаться на российской стороне во время войны в Сирии.

Большинство из Скандинавии

По словам солдата, который не называет свою национальность, но который косвенно описывается как норвежец, характеризует подразделение, в которое он входил, "как мотопехоту", которая, тем не менее, также имела доступ к танкам и "тяжелым вооружениям".

- В подразделении были добровольцы, большинство из Европы. Оно было больше известно как "секция" и называлось "Þorbrandr", - рассказывает солдат.

- А в твоем подразделении были еще солдаты из Норвегии или Скандинавии?- интересовался сайт.

- Командира Þorbrandr звали Norðmaður, он норвежец. Большинство членов секции из скандинавских стран - Норвегии, Швеции и Исландии, - ответил солдат.

Норвежские названия файлов

Некоторые фотографии, опубликованные правоэкстремистским сайтом, который утверждает, что на них норвежские и скандинавские солдаты в Сирии, имеют норвежские названия файлов. Aldrimer.no также проанализировала метаданные фотографий с помощью программы exif viewer. Оказалось, что некоторые фотографии сделаны в апреле и мае прошлого года, что подчеркивает версию, названную в интервью, о том, когда подразделение, якобы, было активно в Сирии.

Но другие фотографии, особенно те, на которых сами солдаты, оказались очищенными от метаданных.

По словам солдата, секция была наиболее активна три первых месяца, основное внимание уделялось сбору разведывательной информации и определению мест дислокации врага, количества пехоты ИГИЛ и способу ведения боевых действий в том районе Сирии, где подразделение было задействовано.

Использовались беспилотники

"От нас требовалось передвигаться за линией фронта и работать тайно, под покровом ночи. Часто для сбора нужной информации мы использовали дроны. Потом мы могли планировать, как подразделение могло захватить важнейшие опорные точки, контролируемые ИГИЛ", - рассказывал солдат правоэкстремистскому сайту.

Скандинавское подразделение утверждает также, что получало российскую артиллерийскую поддержку, когда пошло на захват лагеря ИГИЛ однажды ночью летом прошлого года.

"В темноте мы подползли довольно близко к лагерю. Наша задача была определить количество солдат ИГИЛ, какое у них оружие и, если возможно, направлять и корректировать артиллерийский огонь российских сил, находившихся на расстоянии выстрела. Это был довольно большой лагерь, там было примерно 50 бойцов ИГИЛ, несколько танков и вездеходов.

Nor?ma?ur" решил просить огневую поддержку, - утверждал солдат и добавил, - Чуть позднее лагерь уже горел. Склад загорелся и взорвался. Ящики с боеприпасами взрывались, взрывались снаряды. Примерно половина игиловцев пережила обстрел, но когда они вышли из всего этого хаоса, - вы бы их видели…"

Убегающих солдат они убивали

По словам солдата, норвежский командир приказал отделению убивать бегущих солдат ИГИЛ.

"Те враги, что выжили и могли самостоятельно передвигаться, пытались спастись. "Nor?ma?ur" дал приказ подразделению предотвратить побеги. Приказ был выполнен образцово", - рассказал солдат, имя которого не было названо, сайту Skandinavisk frihet.

Aldrimer.no обратился в Skandinaviska Förbundet с вопросом, нельзя ли получить контакты анонимного солдата, проинтервьюированного в статье, или получить ответы на вопросы по теме от редактора сайта или автора статьи. Мы спросили также, является ли человек, давший интервью, или другие из скандинавского подразделения активными в союзе и/или в Nordisk Ungdom.

Обращение осталось без ответа.

Со стороны bmpd мы добавили свой перевод оригинального интервью с норвежским добровольцем, опубликованного 18 апреля 2018 года шведским правым веб-ресурсом Skandinavisk Frihet :

Ходили слухи о скандинавском федеративном отряде, который участвовал в борьбе против ИГ, чтобы обеспечить победу в Сирии. Ниже приводится эксклюзивное интервью с одним из этих храбрых воинов-скандинавов, который с оружием в руках и в составе скандинавской армии сражался на месте в Сирии.

Как долго вы были в Сирии?

Группа, в которую я входил, находилась в зоне боевых действий зимой, весной и летом 2017 года.

Вы когда-нибудь принимали участие в боевых действиях непосредственно против сил ИГ?

Да, конечно, мы это делали, поэтому мы и отправились в зону боевых действий. Весной мы принимали участие в наступлении, а затем часто действовали в непосредственном соприкосновении с врагом как днем, так и ночью.

В какой части ты состоял? Вы были размещены прямо на фронте или вы работали за линиями противника?

Наше подразделение было временно включено в состав российских вооруженных сил. Россия по просьбе президента Сирии Башара Аль-Асада принимала участие в войне против всемирно опасной фундаменталистской террористической группы ИГ уже с 2015 года.

Когда такая большая страна вступила в битву, мир увидел, что может действительно бороться с террором. В период с весны 2016 года до конца 2017 года баланс в зоне конфликта был полностью изменен. Россия совершила перелом в ситуации в Сирии, и наши войска были там бок о бок!

Наше подразделение была в основном моторизованной пехотой, но у нас также был доступ к танкам и "тяжелому оружию". Подразделение включало воинов-добровольцев, большинство из них из Европы. Подразделение, или лучше сказать секцию [sektionen], куда я входил, мы называли "Þorbrandr".

В течение первых трех месяцев "Þorbrandr" принимал активное участие в наступательных действиях. Затем было важно получить информацию о позициях противника, численности пехоты ИГ и методах боевых действий, которые они использовали в этих районах. Получение информации требовало от нас наблюдения за позициями противника, и работа выполнялась под покровом темноты. Мы часто использовали беспилотные летательные аппараты для сбора необходимой нам информации. Тогда мы могли бы планировать, как руководить взятием основных опорных пунктов, удерживаемых ИГ.

Летом "Þorbrandr" был занят другими задачами. Тогда мы часто совершали дальние вылазки, чтобы установить в зоне боевых действий мины, что помешало бы ИГ свободно передвигаться. Таким образом, мы защищали территории, захваченные у ИГ.

Были ли в вашем подразделении еще бойцы из Норвегии или Скандинавии?

Командир "Þorbrandr" имел позывной "Norðmaður" ["Норманн", "Северянин" ], он норвежец. Большинство участников этого подразделения были жителями скандинавских стран и прибыли из Норвегии, Швеции и Исландии.

Вы теряли боевых товарищей в бою?

Мы старались сделать все возможное, чтобы избежать потерь бойцов в нашем подразделении. Важно оставаться рядом и всегда заботиться друг о друге, независимо от того, где мы находимся и с кем мы общались, поэтому нам удалось избежать потерь.

Каковы были условия в Сирии? Было ли жарко? Холодно?

Этой зимой было особенно холодно ночью, когда сильно дул ветер, и он был весьма чувствителен для нас, так что бойцы часто мерзли. Весной стало теплее, но ветер способствовал тяжелым условиям, он был слишком сильным, а затем начался сезон песчаных бурь. Это было тяжело. Противник привык к таким условиям и использовал ураганы и песчаные бури, чтобы обеспечить маневрирование в зоне военных действий. Дождь нас не беспокоил.

Затем наступило лето, температура днем приближалась к 60 ° C! Воздух сухой. Когда ветер дул, то я чувствовал себя стоящим под реактивным двигателем на самолете.

Были ли боевые действия и условия сложнее, чем вы думали раньше?

Это верно, что погодные условия оказались сложнее, чем мы предполагали. Дождь, сумасшедший ветер, песчаные бури, настоящая адская жара летом - все это создавало нам трудности. Была масса "непрошеных гостей" в виде ядовитых насекомых, рептилий и червей. Скорпионы и черви часто были в спальных мешках, обуви, везде. Они тоже хотели погреться.

Однако все это не помешало "Þorbrandr" успешно выполнять своих задачи в боевых действиях.

Каково было моральное состояние группы?

"Þorbrandr" состоит из воинов, объединенных в крови и в вере. Мы решили бороться против глобальной угрозы, направленной против Европы и не в последнюю очередь против скандинавских стран. Для всех было ясно, что наши власти не смогли защитить наши страны. Они позволяют полчищам потенциальных врагов насиловать наши родные страны.

Был ли какой-нибудь бой с противником, который вам особенно хорошо запомнился?

Это было в середине лета. "Þorbrandr" находился в тылу противника. В темноте мы пробрались к лагерю ИГ. Задача состояла в том, чтобы выяснить количество противника и его вооружение, которые там находились, если возможно, дать целеуказание и корректировку артиллерии российских сил, находившейся на огневых позициях. Это был достаточно большой лагерь, в котором находилось около полусотни боевиков ИГ, несколько танков и автомобилей. "Норманн" решил запросить артиллерийский огонь. Все было тихо-тихо. Вдруг все сразу переменилось.Мы стали свидетелями артиллерийского огня по лагерю. Через мгновение он был полностью разрушен и загорелся. Машины горели и взрывались. Ящики боеприпасов взорвались и снаряды разлетались по воздуху вокруг. Возможно, половина отряда ИГ уцелела при бомбардировке, но они были в полном хаосе и беспорядке и действовали неорганизованно. Те из врагов, которые выжили и смогли выскочить, попытались убежать, чтобы спасти себя. "Норманн" отдал приказ "Þorbrandr" покончить с ними, чтобы ни один из боевиков не ушел. Приказ был выполнен образцово.

Каковы были ваши отношения с гражданским населением в Сирии? Были ли они дружелюбными, враждебными?

К счастью, "Thorbrandr" имел некоторую связь с так называемыми "гражданскими лицами". Это люди, с которыми вы никогда не сталкивались . Общим для членов ИГ является растворение в составе гражданского населения и проведение террористических актов или сбор стратегической информации. В этой войне каждый гражданский человек является потенциальным врагом.

Норвежские добровольцы, вооруженные автоматами АК-74, из состава добровольческого подразделения Þorbrandr, действовавшего на стороне российских сил в Сирии, 2017 год (с) Skandinavisk Frihet