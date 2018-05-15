Самолет-невидимка в мутной воде



Су-57 (заводской индекс Т-50) — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения.

Источник: naked-science.ru Су-57 (заводской индекс Т-50) — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения.Источник: naked-science.ru

Индийское руководство погрязло в диверсификации

Вокруг совместной российско-индийской программы создания истребителя пятого поколения FGFA в последнее время переломано столько копий, что пора бы и честь знать. Однако события заставляют вновь возвращаться к горячей теме.

Взять хотя бы последнюю новость, будто Индия решила выйти из проекта. Причины называются самые разные: от финансовых до чисто технических, хотя любой эксперт утвердительно заявит, что здесь явно попахивает грязной политикой. И пускай новость больше походит на дезинформацию или в современной терминологии фейк, поговорить о ней стоит.

Битва за Индостан

Как показывает статистика, на сегодня Индия – один из главных покупателей вооружений на мировом рынке. При напряженных отношениях с ближайшими соседями, коими являются Китай и Пакистан, она таковым и останется. Именно для поддержания боеготовности вооруженных сил Нью-Дели вынужден делать крупные закупки за рубежом. Отсюда повышенный интерес основных мировых производителей оружия из США, Франции, Израиля и других стран к индийскому рынку. Объективности ради надо признать, что они добиваются на нем успехов. В последние годы были подписаны контракты на поставку из США патрульных самолетов и ударных вертолетов, израильской электроники, БЛА и средств ПВО, французских истребителей. Иными словами, конкурентная борьба на индийском оружейном рынке усиливается, а в ней, как известно, любые средства хороши.

“Полный пакет документов на производство истребителей индийцы могут получить только от России”

Одной из информационных атак, срежиссированных мастерами западной пропаганды, стало якобы прозвучавшее в Нью-Дели заявление об отказе Индии от участия в совместном с Россией проекте истребителя пятого поколения. Большинство мировых СМИ сразу интерпретировало данную новость как ультиматум. Будто бы у индийских военных есть по этому поводу претензии к России и она им чем-то обязана.

В чем конкретно обвиняется новейший Су-57? Во всем: и двигатель слабоват, и новое вооружение не готово, и возможности радара не те, и стелс-характеристики недотягивают до желаемых. В общем, явно проигрывает американским F-22 и F-35, а в боевой обстановке не сможет противостоять даже китайским машинам пятого поколения. Чтобы согласиться с выдвинутыми обвинениями или решительно их опровергнуть, достаточно спокойно сравнить характеристики и боевые возможности самолетов-конкурентов, а уж потом выносить окончательный вердикт.

Для начала посмотрим, что представляет собой истребитель Су-57. Это современный многофункциональный истребитель пятого поколения, спроектированный в ОКБ им. Сухого по теме "Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации". Он включает в себя все новейшие достижения отечественного ОПК в области авионики, новых материалов, вооружения, эргономики кабины. Максимальная скорость – 2600 километров в час, перегрузка – до 11 G, дальность полета – 4300 километров, практический потолок – 20 километров, бесфорсажная скорость – 1,47 Маха. Может нести различные виды вооружения как во внутренних отсеках, так и под крыльями. В настоящий момент находится на стадии испытаний, причем отметился в Сирии, и уже готовится контракт на поставки в ВКС России первой партии. Летные характеристики без всяких прикрас выдающиеся, в чем многократно могли убедиться посетители МАКСа.

После отработки систем российский истребитель будет превосходить американских и прочих конкурентов по всем показателям за исключением, пожалуй, "стелсовости", то есть малозаметности для радаров. Зато Су-57 способен показывать воистину потрясающий пилотаж и запредельные маневренные возможности, ни один западный самолет здесь и рядом не стоит.

Наивно полагать, что в XXI веке наши конструкторы неспособны создать самолет с предельной малозаметностью в форме утюга по примеру американского F-117. Такие разработки производились в ЦАГИ еще в далекие 80-е. Однако упор сознательно сделан на аэродинамические характеристики и сверхманевренность, даже в ущерб малозаметности. Впрочем, всех секретов Су-57 мы просто не знаем.

Рынок продавца

Заказчик скандальных интервью и статей давно и хорошо известен – США. Американцы поставили цель – любыми путями подорвать оружейный экспорт России, потому и гонят пропагандистскую волну. Между тем как раз Индия может потерять больше всего, отказавшись от нашего истребителя.

Напомним: программа ПАК ФА в России самодостаточна, и наша страна на деле доказывает, что способна развивать ее без партнеров. Конечно, экспортные контракты приветствуются, так как облегчают финансовую нагрузку на бюджет. Но импортеры оружия сами принимают решения о закупке того или иного образца. Индия тоже должна определиться. Нужно только помнить, что выбор невелик: либо наш Су-57 со всеми лицензиями на его производство на своей территории и по приемлемой цене, либо дорогущий американский F-35 и о получении технологий придется забыть.

А еще Нью-Дели стоит помнить о намерениях Исламабада и Пекина, которые очень интенсивно развивают свои ВВС и не только их. Не купит Индия – мы можем предложить свой товар ее соседям, которые ухватятся за него двумя руками. Как говорится, ничего личного – только бизнес. И с чем тогда останется Индия, не имеющая полноценной авиастроительной школы?

Конечно, суверенное государство вольно принимать любые решения. Сейчас у индийцев идея фикс – производить оружие у себя в стране ("Make in India! Мы так и делаем"). Загвоздка в том, что пока это плохо получается. Общепризнано: индийская наука и промышленность неспособны самостоятельно производить всю линейку современных вооружений. Уровень собственных разработок не отвечает требованиям военного ведомства, поэтому ставка делается на лицензионное производство. Опытные образцы своего оружия создаются десятилетиями, отставая минимум на поколение от мировых лидеров. Военный долгострой уже стал объектом насмешек. И только с лицензионным производством, надо признать, дела обстоят относительно благополучно.

Чем пахнет тендер

Индийская стратегия закупок ВВТ являет собой странную эклектику, вооруженные силы отовариваются в странах с разной инженерной школой. Так поступают и другие покупатели, но индийцы это делают подчеркнуто бессистемно, волюнтаристски расширяя географию приобретений и совершенно не учитывая современных тенденций в мировой военной науке. Поэтому часто попадаются на крючок ловких лоббистов оружейных корпораций, а потом на долгие годы создают себе разного рода проблемы.

Поскольку военное руководство Индии исповедует хваленую доктрину Make in India ("Делай в Индии"), абсолютно нелогичным шагом выглядит подписание в 2016 году контракта на поставку 36 французских истребителей "Рафаль". Самолет приличный, хоть и не выдающийся, однако цена одной машины составляет аж 267 миллионов долларов, при этом поставки растянутся на долгие четыре года – с 2019 по 2023-й. Даже если учитывать все включенные в контракт офсетные программы и прилагаемый комплект авиационного оружия, это все равно чрезвычайно высокая плата за истребитель четвертого поколения, который априори проигрывает уже поступающим на вооружение Китая более современным машинам. И даже при такой зашкаливающей цене никакой передачи технологий контракт не предусматривает. Первое, что приходит в голову, – "Рафали" для Индии попахивают коррупцией.

Очень много вопросов вызывают тендеры Нью-Дели на закупку вооружений. Возьмем, к примеру, скандальный конкурс на средний истребитель. Захотели получить 126 самолетов данного класса, даже объявили победителя тендера – французов с их "Рафалем", но не сошлись в цене. В итоге из каких-то известных лишь индийскому руководству соображений решили просто купить 36 машин. Участники тендера, исключая ликовавших французов, были шокированы логикой и аргументами индийцев. Но на этом история не закончилась. Появилась информация, что истребительный тендер будет возобновлен.

Не менее забавна эпопея с подводными лодками. Его то хотят срочно объявить, то почему-то вновь откладывают. Да и с другими видами вооружения хватает приключений.

В принципе ВТС с Россией – наиболее удачный вариант для Индии. Только от нас можно получить, что называется, полный пакет документов на производство передовых образцов вооружений, к тому же по приемлемой цене. Взять хотя бы нишу средних истребителей, острую нехватку которых индийские ВВС испытывают по причине массового списания старой техники (в основном МиГ-21). Встал вопрос, чем их заменить. "Рафали" и "Еврофайтеры" поколения "4++" очень дороги. Следует признать, что по разумной цене можно купить лишь наш МиГ-29М или чуть дороже гораздо более совершенный МиГ-35. Этот вариант особенно хорош тем, что индийская корпорация HAL имеет многолетний опыт проведения сложного ремонта и модернизации ранних версий МиГ-29, включая такие ключевые узлы, как бортовое оборудование и двигатель. Организовать для них сборку новых МиГов – дело несложное. А главное – обойдутся самолеты российской марки в разы дешевле американских и европейских вариантов. И это на сегодня самое сбалансированное предложение из всех имеющихся.

С Су-57, прототипом FGFA, ситуация аналогичная. Такого соотношения цены-качества, как у него, Индия нигде не найдет. Да и технологиями готова делиться сполна лишь Россия. И это касается не только авиации – то же самое с техникой сухопутных войск, ПВО и ВМФ, где мы открыты для полновесного сотрудничества с Индией.

Думается, в создавшихся условиях Нью-Дели нужно дорожить сотрудничеством с Москвой и не позволять, по крайней мере официальным лицам, делать грязные выпады в сторону добропорядочных и надежных российских партнеров. Недальновидная поддержка наездов на Су-57 и другие образцы нашего вооружения – часть гибридной войны, развязанной США против России и не на пользу прежде всего самой Индии.

Желание и попытки ряда ее руководителей закупать вооружение исключительно на Западе, выдаваемые за диверсификацию, имеют конъюнктурный характер и не несут большой пользы для обороноспособности государства, а в большинстве случаев вредны. Средств из госбюджета уйдет много, но заметного усиления армии и флота не произойдет. Еще никто из соблазнившихся на американскую "морковку" не остался в выигрыше. Как правило, результаты более чем плачевны.

Владимир Владимиров

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 18 (731) за 15 мая 2018 года