Израильские военные оценили ущерб от ночных авиаударов по Сирии
|
|
Ракетный огонь на Дамаском, Сирия. 10 мая 2018.
Источник: © REUTERS / Omar Sanadiki
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Ирану потребуется много времени, чтобы восстановить военные возможности в Сирии после ночного налета ВВС, заявил официальный представитель израильского командования Йонатан Конрикус.
"Это была широкомасштабная операция против значительных компонентов иранского присутствия - разведывательных, логистических, военных баз, складов, наблюдательных пунктов и много чего еще", - сообщил подполковник.
Он назвал авиаудары одной из крупнейших израильских воздушных операций за последние годы и "точно самой крупной против иранских целей".
По его словам, все атакованные цели были уничтожены, а самолеты благополучно вернулись на базы. Конрикус добавил, что при ракетном обстреле, который стал причиной ответных мер, никто из израильтян не пострадал.
Представитель командования отметил, что пока не располагает точными сведениями о потерях с другой стороны, но подчеркнул, что израильские военные старались нанести урон иранскому вооружению и объектам, а не живой силе.
"Задача скорее заключалась в том, чтобы причинить долгосрочный ущерб иранскому военному потенциалу в Сирии", - объяснил он.
Кроме того, армейская пресс-служба распространила карту с местами бомбардировок. На ней - 35 точек, в том числе в районе Дамаска, у границ Израиля и Сирии.
כוחותינו תקפו הלילה עשרות יעדים צבאיים השייכים לכוח "קודס” האיראני בשטח סוריה: https://t.co/nvmynGULLp pic.twitter.com/YaV1KNNMu5
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 10 мая 2018 г.
Обмен ракетными ударами
Во вторник ночью Израиль нанес ракетный удар по территориям к югу от Дамаска. В результате налета погибли два человека. В Сирии заявили, что удалось сбить две ракеты.
В ночь на четверг иранские силы в Сирии атаковали позиции израильских войск на Голанских высотах. Израильские военные ответили на этот ракетный обстрел.
Так, источник РИА Новости в международном аэропорту Бейрута заявил, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана. В Дамаске сообщили, что силы ПВО сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели.
Целями бомбардировки Израиль называет объекты формирований "Аль-Кудс" одного из подразделений Корпуса стражей исламской революции, курирующего иранские операции в Сирии.
Среди атакованных объектов - иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружения в аэропорту столицы, наблюдательные пункты, а также позиции "Аль-Кудс" у границы.
Кроме того, под удар попали несколько зенитно-ракетных комплексов сирийских войск, которые, по словам Конрикуса, открыли огонь по израильской авиации, несмотря на призыв не вмешиваться.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран пытается разместить в Сирии "очень опасное оружие", чтобы "уничтожить" Израиль.
|
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются