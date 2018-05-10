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Израильские военные оценили ущерб от ночных авиаударов по Сирии

11.05.2018 РИА Новости 472 0
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Ракетный огонь на Дамаском
Ракетный огонь на Дамаском, Сирия. 10 мая 2018.
Источник: © REUTERS / Omar Sanadiki

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Ирану потребуется много времени, чтобы восстановить военные возможности в Сирии после ночного налета ВВС, заявил официальный представитель израильского командования Йонатан Конрикус.

"Это была широкомасштабная операция против значительных компонентов иранского присутствия - разведывательных, логистических, военных баз, складов, наблюдательных пунктов и много чего еще", - сообщил подполковник.

Он назвал авиаудары одной из крупнейших израильских воздушных операций за последние годы и "точно самой крупной против иранских целей".

По его словам, все атакованные цели были уничтожены, а самолеты благополучно вернулись на базы. Конрикус добавил, что при ракетном обстреле, который стал причиной ответных мер, никто из израильтян не пострадал.

Представитель командования отметил, что пока не располагает точными сведениями о потерях с другой стороны, но подчеркнул, что израильские военные старались нанести урон иранскому вооружению и объектам, а не живой силе.

"Задача скорее заключалась в том, чтобы причинить долгосрочный ущерб иранскому военному потенциалу в Сирии", - объяснил он.

Кроме того, армейская пресс-служба распространила карту с местами бомбардировок. На ней - 35 точек, в том числе в районе Дамаска, у границ Израиля и Сирии.




Обмен ракетными ударами

Во вторник ночью Израиль нанес ракетный удар по территориям к югу от Дамаска. В результате налета погибли два человека. В Сирии заявили, что удалось сбить две ракеты.

В ночь на четверг иранские силы в Сирии атаковали позиции израильских войск на Голанских высотах. Израильские военные ответили на этот ракетный обстрел.

Так, источник РИА Новости в международном аэропорту Бейрута заявил, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана. В Дамаске сообщили, что силы ПВО сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели.

Целями бомбардировки Израиль называет объекты формирований "Аль-Кудс" одного из подразделений Корпуса стражей исламской революции, курирующего иранские операции в Сирии.

Среди атакованных объектов - иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружения в аэропорту столицы, наблюдательные пункты, а также позиции "Аль-Кудс" у границы.

Кроме того, под удар попали несколько зенитно-ракетных комплексов сирийских войск, которые, по словам Конрикуса, открыли огонь по израильской авиации, несмотря на призыв не вмешиваться.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран пытается разместить в Сирии "очень опасное оружие", чтобы "уничтожить" Израиль.
10.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия

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