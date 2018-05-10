"Калашников" в 2018 году поставит Росгвардии более тысячи приспособлений для ночной стрельбы из АК



Автомат АК-74 на витрине магазина концерна Калашников. Ахивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Автомат АК-74 на витрине магазина концерна Калашников. Ахивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Ижевск. 10 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") поставит Московскому центру МТО Росгвардии 1008 приспособлений для ночной стрельбы из автоматов Калашникова 6Ч3-3.Сб, следует из аукционной документации, опубликованной в системе "СПАРК-Маркетинг".

"Калашников" стал единственным участником аукциона, который по этой причине признан несостоявшимся, контракт будет заключен с концерном.

Согласно опубликованной в системе "СПАРК-Маркетинг" информации, стоимость поставки оценивается в 2,282 млн рублей.

В аукционной документации сообщается, что товар должен быть поставлен до 25 ноября текущего года.