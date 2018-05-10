"Калашников" в 2018 году поставит Росгвардии более тысячи приспособлений для ночной стрельбы из АК
|
|
Автомат АК-74 на витрине магазина концерна Калашников. Ахивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
Ижевск. 10 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") поставит Московскому центру МТО Росгвардии 1008 приспособлений для ночной стрельбы из автоматов Калашникова 6Ч3-3.Сб, следует из аукционной документации, опубликованной в системе "СПАРК-Маркетинг".
"Калашников" стал единственным участником аукциона, который по этой причине признан несостоявшимся, контракт будет заключен с концерном.
Согласно опубликованной в системе "СПАРК-Маркетинг" информации, стоимость поставки оценивается в 2,282 млн рублей.
В аукционной документации сообщается, что товар должен быть поставлен до 25 ноября текущего года.
|
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.01.2018 Автоматы АК-12 и АЕК-971 приняты на вооружение "на перспективу" - эксперт
20.09.2017 Стрельба по-крупному
25.08.2017 Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
09.01.2017 Российские силовики получат новейшее оружие для подводной стрельбы
24.10.2016 Оружейная столица России
31.05.2016 Новый российский автомат для «Ратника»: через тернии в неизвестность
17.04.2018 Рособоронэкспорт представляет российскую продукцию для всех видов вооруженных сил на выставке DSA 2018
17.04.2018 На выставке в Малайзии "Рособоронэкспорт" покажет самолеты Су-30МКМ и Як-130