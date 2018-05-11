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Новый боевой лазерный комплекс "Светозар" с прошлого года поступает в войска - эксперт

11.05.2018 Интерфакс-АВН 1934 3
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Российский боевой лазерный комплекс "Пересвет"
Российский боевой лазерный комплекс "Пересвет".
Источник: rg.ru

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Воздушно-космические силы России получают новый боевой лазерный комплекс "Светозар", заявил эксперт Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Виктор Вахрушев.

"Значительные результаты достигнуты в создании лазерного оружия. С прошлого года в войска поступают боевые лазерные комплексы "Светозар",- сказал В.Вахрушев "Интерфаксу" в четверг.

Ранее сообщалось, что в России создали боевой лазер "Пересвет", он уже принят на вооружение. О комплексе "Светозар" ранее не сообщалось.

В.Вахрушев рассказал агентству о последствиях введенных против РФ санкций для Воздушно-космических сил России.

"Введенные западными странами санкции не оказали значительного влияния на плановое развитие Воздушно-космических сил. В 2017 году в войска поставлены три современные радиолокационные станции типа "Воронеж", что позволило успешно решить задачу по созданию сплошного радиолокационного поля системы предупреждения о ракетном нападении",- заявил генерал-майор.

По его словам, успешно поддерживается и развивается орбитальная группировка космических аппаратов военного и двойного назначения.

Генерал отметил, что РФ ощутила прекращение военно-технического сотрудничества с Украиной.

"Это коснулось, прежде всего, обеспечения исправности самолетов Военно-транспортной авиации по причине производства комплектующих и авиационных двигателей к ним на территории Украины", - сказал В.Вахрушев.

По словам эксперта, работа по импортозамещению все же позволила организовать на территории Российской Федерации ремонт военно-транспортных самолетов и авиационных двигателей к ним, а также производство авиационных двигателей для вертолетов.

"Реализация программы импортозамещения в целом способствует обновлению производственного парка предприятий, увеличению численности рабочих мест, внедрению новых методов организации труда и росту качества продукции. Введенные санкции существенного влияния на боевые возможности ВС РФ не оказали", - отметил эксперт.
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Восход
13995
№1
11.05.2018 01:04
Перепутал название или первоначально он так и наименовался?
0
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RU
beka1
1560
№2
11.05.2018 09:05
Скорее всего перепутал.
0
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RU
forumow
4762
№3
11.05.2018 10:03
Цитата
Ранее сообщалось, что в России создали боевой лазер "Пересвет", он уже принят на вооружение. О комплексе "Светозар" ранее не сообщалось.
Речь о другом комплексе.
0
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