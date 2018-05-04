Четыре украинских Т-84У "Оплот" победили два Abrams США на учениях
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Танк Т-84 ВСУ.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Во время очередного этапа международных учений Combined Resolve X украинские танкисты на боевых машинах Т-84У "Оплот" попали в засаду двух танков М1А2 Abrams условного противника (ВС США). В коротком бою все американские танки были "уничтожены", а украинцы потерь не понесли, сообщает национальный информационный портал "Тиск".
По легенде, бойцы провели марш-бросок по ряду контрольных точек на линии соприкосновения с противником. В процессе устанавливались минные заграждения и досматривался "гражданский" транспорт. В учениях для большей точности и реалистичности используется лазерная система имитации боя MILES.
Напомним, "Оплот" — это самый современный украинский танк. Он отличается мощной броневой защитой, снабжен автоматом заряжания. Но при этом "Оплот" оснащен устаревшей системой управления огнем, отсутствует боевая информационно-управляющая система, позволяющая танку взаимодействовать с другими подразделениями и техникой, а экипаж не защищен в случае подрыва боекомплекта.
Кроме Украины "Оплот" стоит на вооружении армии Таиланда. Всего украинская армия располагает шестью такими танками.
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04.05.2018
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