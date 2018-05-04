Четыре украинских Т-84У "Оплот" победили два Abrams США на учениях



Танк Т-84 ВСУ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ Танк Т-84 ВСУ.Источник: Генеральный штаб ВСУ

Во время очередного этапа международных учений Combined Resolve X украинские танкисты на боевых машинах Т-84У "Оплот" попали в засаду двух танков М1А2 Abrams условного противника (ВС США). В коротком бою все американские танки были "уничтожены", а украинцы потерь не понесли, сообщает национальный информационный портал "Тиск".

По легенде, бойцы провели марш-бросок по ряду контрольных точек на линии соприкосновения с противником. В процессе устанавливались минные заграждения и досматривался "гражданский" транспорт. В учениях для большей точности и реалистичности используется лазерная система имитации боя MILES.

Напомним, "Оплот" — это самый современный украинский танк. Он отличается мощной броневой защитой, снабжен автоматом заряжания. Но при этом "Оплот" оснащен устаревшей системой управления огнем, отсутствует боевая информационно-управляющая система, позволяющая танку взаимодействовать с другими подразделениями и техникой, а экипаж не защищен в случае подрыва боекомплекта.

Кроме Украины "Оплот" стоит на вооружении армии Таиланда. Всего украинская армия располагает шестью такими танками.