Законодатель призывает к расследованию в связи с увеличением числа авиакатастроф военной авиации США



Крушение военно-транспортного самолета Hercules C-130 в американском штате Джорджия.

Источник: http://anna-news.info/ Крушение военно-транспортного самолета Hercules C-130 в американском штате Джорджия.Источник: http://anna-news.info/

Высокопоставленный чиновник США 7 мая внес законопроект о создании группы по рассмотрению военных аварий после ряда смертельных случаев, в том числе на прошлой неделе, в результате которого погибло девять человек.

В последние годы американских военных сопровождали авиационные происшествия и аварии, а динамика их роста коррелирует с сокращением бюджета, введенного в 2013 году.

Последний инцидент произошел 2 мая, когда в южном штате Джорджия разбился грузовой самолет Hercules C-130, принадлежащий авиации Национальной гвардии Пуэрто-Рико, при этом погибли все девять человек, находившихся на борту.

Конгрессмен Адам Смит, член комитета от демократов в Комитете по вооруженным силам, представил законопроект о создании независимой комиссии по безопасности военной авиации.

Мы должны «точно понимать, что способствует авиационным авариям, как текущая динамика аварийности стыкуется с историческими средними показателями, и какие шаги мы можем предпринять для повышения безопасности военной авиации», - сказал Смит.

Комиссия проанализирует аварии в военной авиации, произошедшие в период с 2013 по 2018 годы, и сравнит с данными прошлых периодов.

2013 год выбран стартовым годом анализа, поскольку именно с этого года Конгресс начал большие сокращения бюджета.

Согласно обзору Military Times, не менее 133 военнослужащих погибли с 2013 по 2017 годы в авиационных авариях.

Сокращение бюджетных средств увеличилось, когда боевым самолетам и их экипажам было приказано осуществлять проведение беспосадочных операций в различных точках, таких как Ирак и Сирия для борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ).

В результате, летные часы пилотов были сокращены, а Пентагон сократил число наиболее используемых самолетов сопровождения, сообщает The Military Times.

В 2018 финансовому году, который начался 1 октября, уже произошло 12 несчастных случаев со смертельным исходом, в результате которых погибло 35 военных летчиков и членов экипажа - это шестилетний максимум, сообщает The Military Times.

«Это важно для наших пилотов и их семей, а также для повышения компетентности наших военных в найме, удержании персонала и выполнении поставленных задач - Конгресс представит авторитетный, объективный, аполитичный взгляд на причины этой проблемы, чтобы мы смогли понять, что идет не так, и какие действия нужно предпринять», - сказал Смит.

В прошлом месяце недалеко от Лас-Вегаса разбился F-16, пилот погиб.

Всего за день до этого четыре члена экипажа погибли в южной Калифорнии, когда разбился вертолет морской пехоты во время обычного учебного полета.

И в Джибути два инцидента вызвали приостановки военных полетов США.

Согласно новостным сообщениям Пуэрто-Рико, один из пилотов потерпевшего крушение на прошлой неделе C-130, говорил другу, что он неохотно выходит на нем в полеты, потому что самолет требует серьезного ремонта.

В тоже время, Пентагон неохотно признавал несчастные случаи, что указывает на более широкие, системные ошибки.

«Это не кризис, - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт в четверг. «Но это беда для каждой из этих семей. И мы им обязаны провести полное расследование и понять, что происходит».