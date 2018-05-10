Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Опубликованы первые снимки Земли, сделанные европейским спутником Sentinel-3B

11.05.2018 ТАСС 364 0
0
Понравилась новость?
 0
Закат над Антарктидой
Закат над Антарктидой.
Источник: © Copernicus Sentinel data (2018)/EUMETSAT/CC BY-SA 3.0 IGO

Аппарат был запущен на орбиту российской ракетой "Рокот"

ТАСС, 10 мая. Первые снимки, сделанные европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B, опубликованы в среду на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

На снимках изображены закат над Антарктидой, арктические ледники и вид на северную часть европейского континента.

"Первые изображения уже показывают, какую роль прибор должен сыграть в создании высококачественных данных о состоянии экологии, чтобы улучшить условия жизни, повысить уровень экономики и защитить нашу планету", - заявил директор программы ЕКА по наблюдению за поверхностью Земли Йозеф Ашбахер. Его слова приводятся в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.

Российская ракета-носитель "Рокот" со спутником Sentinel-3B стартовала с космодрома Плесецк 25 апреля. Аппарат предназначен для решения задач программы мониторинга окружающей среды Copernicus, известной ранее как "Программа глобального мониторинга в интересах охраны окружающей среды и безопасности" (Global Monitoring for Environment and Security programme).
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Рокот
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Арктика
Плесецк

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.05 00:29
  • 26
Израильская ракета уничтожила поставленный Россией "Панцирь"
  • 11.05 23:23
  • 4
Пятьдесят вместо ста. Минобороны меняет число закупаемых "Армат"?
  • 11.05 22:56
  • 169
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 11.05 22:51
  • 16305
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.05 22:49
  • 58
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 11.05 22:07
  • 20
Вакансия для Берии
  • 11.05 20:06
  • 1478
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.05 19:07
  • 17
Сколько Кремль потерял в Сирии только на авиации
  • 11.05 18:45
  • 7311
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.05 17:59
  • 8
Александр Пермяков: после 2021 года можно ждать появления роботов в парадном строю
  • 11.05 16:27
  • 11
Эксперты раскритиковали самолет ТВС-2ДТС
  • 11.05 13:23
  • 28
Медведев заявляет, что предлагает замглавы Минобороны Борисова на пост вице-премьера по оборонке
  • 11.05 12:35
  • 2
Минобороны РФ: система ПВО Сирии сбила более половины израильских ракет
  • 11.05 11:45
  • 1
Будет ли Россия поставлять С-300 Сирии? В Минобороны рассказали
  • 11.05 10:46
  • 28
Питание в армии: от петровских времен до современности
другие обсуждаемые темы