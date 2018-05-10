Опубликованы первые снимки Земли, сделанные европейским спутником Sentinel-3B



Закат над Антарктидой.

Источник: © Copernicus Sentinel data (2018)/EUMETSAT/CC BY-SA 3.0 IGO Закат над Антарктидой.Источник: © Copernicus Sentinel data (2018)/EUMETSAT/CC BY-SA 3.0 IGO

Аппарат был запущен на орбиту российской ракетой "Рокот"

ТАСС, 10 мая. Первые снимки, сделанные европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B, опубликованы в среду на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

На снимках изображены закат над Антарктидой, арктические ледники и вид на северную часть европейского континента.

"Первые изображения уже показывают, какую роль прибор должен сыграть в создании высококачественных данных о состоянии экологии, чтобы улучшить условия жизни, повысить уровень экономики и защитить нашу планету", - заявил директор программы ЕКА по наблюдению за поверхностью Земли Йозеф Ашбахер. Его слова приводятся в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.

Российская ракета-носитель "Рокот" со спутником Sentinel-3B стартовала с космодрома Плесецк 25 апреля. Аппарат предназначен для решения задач программы мониторинга окружающей среды Copernicus, известной ранее как "Программа глобального мониторинга в интересах охраны окружающей среды и безопасности" (Global Monitoring for Environment and Security programme).