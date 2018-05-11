Пятьдесят вместо ста. Минобороны меняет число закупаемых "Армат"?

aleks55 694

№2 11.05.2018 19:06 Это было ясно как только либералы остались на местах. Деньги предназначенные на Арматы пойдут не на укрепление обороны России, а на укрепление финансовой системы США. Помните, когда впервые появилась открытая информация по Армате, то Кудрин и проч., заплакали о бедных стариках и пенсионерах. Итог Армату может победить только либеральня. А то амеры испугались и дали команду 5 колонне.Всё.