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Пятьдесят вместо ста. Минобороны меняет число закупаемых "Армат"?

11.05.2018 Военное обозрение 969 4
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Минобороны РФ скорректировало число закупаемых на данном этапе танков "Армата", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, озвученная ранее цифра в 100 заказанных Т-14 не соответствует действительности.

Минобороны РФ

Пока законтрактована поставка более 50 танков Т-14

- сказал собеседник агентства.

Кроме этого, российское военное ведомство должно получить несколько десятков боевых машин пехоты на платформе "Армата" Т-15.

Также стало известно, что боекомплект для танка "Армата" уже готов

Ранее сообщалось, что военное ведомство получит для войсковых испытаний два батальона танков Т-14 и батальон боевой машины пехоты Т-15. Решения о крупных серийных контрактах на данную технику будут приниматься после 2020 года.

Тяжелая гусеничная платформа "Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод". Помимо танка Т-14 "Армата" на одноименной платформе созданы тяжелая БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Восход
13995
№1
11.05.2018 01:09
Ну так за то Т-90МС начали закупать или нет?
0
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RU
aleks55
694
№2
11.05.2018 19:06
Это было ясно как только либералы остались на местах. Деньги предназначенные на Арматы пойдут не на укрепление обороны России, а на укрепление финансовой системы США. Помните, когда впервые появилась открытая информация по Армате, то Кудрин и проч., заплакали о бедных стариках и пенсионерах. Итог Армату может победить только либеральня. А то амеры испугались и дали команду 5 колонне.Всё.
+1
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RU
ID: 1701
2921
№3
11.05.2018 22:31
Кудрина на вилы
+1
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RU
штурм
3811
№4
11.05.2018 23:23
Закупать новую бронетанковую технику нужно комплектно, для перевооружения существующей или формирования новой танковой дивизии:
- два полка Т-14 ( 200 ед)
- полк Т-15          ( 100 ед.)
- батальон Т-16   (30 ед.)
- полк САУ Коалиция  (36-48 ед)
- два полка БМП Курганец -25 / Драгун (200 ед.)

Если до 25г сформируют/перевооружат полностью на новой технике  5  танковых дивизий, это будет коллоссальный успех !!!
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