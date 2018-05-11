Пятьдесят вместо ста. Минобороны меняет число закупаемых "Армат"?
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Минобороны РФ скорректировало число закупаемых на данном этапе танков "Армата", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, озвученная ранее цифра в 100 заказанных Т-14 не соответствует действительности.
Минобороны РФ
Пока законтрактована поставка более 50 танков Т-14
- сказал собеседник агентства.
Кроме этого, российское военное ведомство должно получить несколько десятков боевых машин пехоты на платформе "Армата" Т-15.
Также стало известно, что боекомплект для танка "Армата" уже готов
Ранее сообщалось, что военное ведомство получит для войсковых испытаний два батальона танков Т-14 и батальон боевой машины пехоты Т-15. Решения о крупных серийных контрактах на данную технику будут приниматься после 2020 года.
Тяжелая гусеничная платформа "Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод". Помимо танка Т-14 "Армата" на одноименной платформе созданы тяжелая БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).
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10.05.2018
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aleks55
694
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№2
11.05.2018 19:06
Это было ясно как только либералы остались на местах. Деньги предназначенные на Арматы пойдут не на укрепление обороны России, а на укрепление финансовой системы США. Помните, когда впервые появилась открытая информация по Армате, то Кудрин и проч., заплакали о бедных стариках и пенсионерах. Итог Армату может победить только либеральня. А то амеры испугались и дали команду 5 колонне.Всё.
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штурм
3811
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№4
11.05.2018 23:23
Закупать новую бронетанковую технику нужно комплектно, для перевооружения существующей или формирования новой танковой дивизии:
- два полка Т-14 ( 200 ед)
- полк Т-15 ( 100 ед.)
- батальон Т-16 (30 ед.)
- полк САУ Коалиция (36-48 ед)
- два полка БМП Курганец -25 / Драгун (200 ед.)
Если до 25г сформируют/перевооружат полностью на новой технике 5 танковых дивизий, это будет коллоссальный успех !!!
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