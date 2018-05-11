"Железный купол" не смог перехватить все ракеты, выпущенные по Голанским высотам
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Командование армией обороны Израиля заявляет о ракетном обстреле Голанских высот "силами, подконтрольными Ирану". Речь идёт о вооружённых формированиях "Аль-Кудс", которые действуют в том числе и на сирийской территории. Из сообщения официального представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса:
Иранские силы "Аль-Кудс" выпустили 20 ракет и иных боеприпасов по передовым позициям израильских войск на Голанских высотах. Часть ракет была перехвачена системой "Железный купол". Нанесён ущерб нашим военным базам, но при этом ущерб минимален.
Википедия
В течение нескольких часов срабатывали израильские сирены предупреждения о ракетных атаках на севере страны.
Известно, что вслед за этим в воздух были подняты самолёты ВВС Израиля, которые нанесли удары по позициям сирийской армии в провинции Кунейтра. Ударам с воздуха подверглись позиции САА в районе Хан-Арнаба, где сирийские войска осуществляют наступление на позиции террористов, продолжающих прижиматься к границе с Израилем. В частности, поражены средства ПВО. Командование САА утверждает, что "десятки израильских ракет удалось перехватить", что предотвратило существенный урон сирийской армии.
Израиль утверждает, что удар наносил по иранским объектам.
Примечательно, что сразу же вслед за авиаударами по позициям САА в Кунейтре, группа боевиков численностью свыше 300 человек попыталась штурмовать места расположения сирийских войск. При этом основной целью террористов стал город Эль-Баас. Сирийские войска, как заявлено, атаку отбили. О потерях не сообщается.
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10.05.2018
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просто экспл
4244
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№2
11.05.2018 02:22
после прочтения высказываний израильтянами по таким поводам -
1 Железный купол не смог сбить 20 легких неуправляемых целей - это был массированный удар , ПВО не всемогуща , Железный купол чудо комплекс.
2 По Сирии выпустили 60 низколетящих и/или баллистических (хз какие ракеты были выпущены с земли) и ПВО сбила половину . у Сирии ПВО хрень , российские комплексы гуано .
но вот интересное видео .
вроде как один панцирь все же накрыли . правда судя по видео он ехал в сложенном виде . а не дежурил или ехал готовым к стрельбе .
это если конечно видео не фейк .
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Павел 1978
9723
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№3
11.05.2018 09:54
Цитата, просто экспл сообщ. №2
вроде как один панцирь все же накрыли . правда судя по видео он ехал в сложенном видеон вообще не ехал... стоит на месте, но
Фурке не крутится.
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Alah
406
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№4
11.05.2018 10:29
Цитата, просто экспл сообщ. №2
Судя по видео, расчет вообще рядом стоял, т.к. один ломанулся к машине. Т.е. комплекс был не в боевом.
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