Половину ракет сбили. Минобороны РФ назвало результат работы ПВО Сирии при ударе Израиля

В ударе по территории Сирии были задействованы 28 израильских самолетов F-15 и F-16, выпустившие около 60 ракет, еще более 10 тактических ракет были запущены с земли; свыше половины из них удалось сбить, сообщает Минобороны России.

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В военном ведомстве РФ сообщили, что удары наносились в течение двух часов "под предлогом "ответа" на обстрел израильских позиций в районе Голанских высот со стороны иранских формирований".

В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса "воздух-поверхность". Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля"

– говорится в сообщении.

Нападению подверглись места дислокации вооруженных формирований Ирана, а также позиции средств ПВО армии Сирии в районе Дамаска и на юге Сирии.

В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито. Данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирийской Арабской Республике уточняются

– добавляется в релизе.

В ночь на 10 мая израильские военные сообщили, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по израильским позициям на Голанских высотах. В ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям на сирийской территории.

Как сообщила газета "Гаарец", в результате ударов Израиля среди сирийцев и иранцев имеются пострадавшие. Удары наносились по ракетным пусковым установкам, которые были задействованы в пусках по израильским позициям, складам боеприпасов.