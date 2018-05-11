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Пустые хлопоты. Эксперт прокомментировал введение санкций против Рособоронэкспорта

11.05.2018 Военное обозрение 603 2
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Попытки Вашингтона затруднить санкциями и другими мерами эффективную работу Рособоронэкспорта по продвижению российских вооружений партнерам по ВТС обречены на провал, передает РИА Новости заявление военного эксперта, члена Общественного совета при Минобороны РФ Игоря Коротченко.

РИА Новости / Евгений Биятов

Ранее Госдеп США ввел запрет на контакты госорганов с Рособоронэкспортом, фактически обвинив компанию в нарушении национальных законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения КНДР, Ирану и Сирии.

Мы имеем в лице Рособоронэкспорта чрезвычайно умелую и успешную команду, обладающую огромным опытом решения самых сложных задач в условиях крайне неблагоприятных внешних обстоятельств. Новый генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев и его коллектив однозначно нацелены на то, чтобы удержать второе место России в мире по экспорту оружия,

сказал Коротченко.

По его словам, "важно, что те страны, которые покупают российское оружие, продолжат его приобретать".

Это происходит не только по причине его чрезвычайной эффективности, но и потому, что у наших партнеров есть понимание, что только РФ гарантирует весь послепродажный сервис и техобслуживание на протяжении всего цикла функционирования вооружений. Плюс мы никогда не нарушаем взятых на себя обязательств: РФ всегда пунктуально выполняет все условия контрактов, в отличие от США, которые могут включить эмбарго на поставку запчастей, либо вообще отменить контракт, если политика той или иной страны перестает им нравиться,

отметил эксперт.

Он добавил, что несмотря на санкции, Россия "наращивает поставки систем и комплексов ПВО, боевой авиации на фоне успешного применения российского оружия в ходе операции в Сирии, где оно доказало свою исключительную эффективность и надежность в условиях реальной войны и в крайне неблагоприятных климатических условиях".
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
штурм
3811
№1
11.05.2018 02:26
В ответ на санкции США нужно начать активно поставлять вооружения в Иран...
И убытки от санкций компенсируем и новый рынок "раскачаем"....
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RU
gerrfrost
3665
№2
11.05.2018 10:16
Цитата, штурм сообщ. №1
В ответ на санкции США нужно начать активно поставлять вооружения в Иран...
Там санкции СБ ООН, по моему, по наступательным вооружениям... Наши не будут дергаться..
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