Будет ли Россия поставлять С-300 Сирии? В Минобороны рассказали

Россия может поставить Сирии зенитные системы С-300, однако пока решение о поставках не принято, передает Интерфакс заявление замминистра обороны Александра Фомина.

МИнобороны РФ

Пока решений таких нет. Если они будут приняты, почему бы и нет. Сирия, к счастью, не находится под санкциями,

сказал Фомин, отвечая на вопрос, будет ли РФ поставлять Сирии С-300.

О возможности поставок Дамаску систем С-300 "Фаворит" российские военные и дипломаты заявляли после удара 14 апреля западной коалиции по Сирии.

19 апреля посол Сирии в РФ Рияд Хаддад, отвечая на соответствующий вопрос агентства, заявил, что системы ПВО дальнего действия С-300 начали работу в Сирии месяц назад. Но это опроверг российский военно-дипломатический источник.

Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет,

сказал источник агентству. По его словам, на вооружении сирийских войск имеются другие средства ПВО – как советской разработки, так и современные российские комплексы, например, "Панцирь".

В конце апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Россия планирует поставку в САР новых комплексов.

Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время,

сказал Рудской журналистам.

Министерство обороны Сирии детально проанализировало результаты отражения ракетного удара. На его основе уже внесен ряд изменений в систему противовоздушной обороны страны, что еще больше повысит ее надежность, добавил он.

Как отметил военный эксперт, генерал-полковник Леонид Ивашов, в Сирию могут быть поставлены "переносные комплексы типа "Игла", комплексы ближнего прикрытия "Панцирь", среднего радиуса действия – модернизированные "Буки", а также комплексы дальнего действия С-300".

По его словам, очевидно, систему ПВО Сирии решили усилить и сделать эшелонированной.