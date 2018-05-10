Роскосмос создаст национальную систему покрытия территории Земли доступом в интернет
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Сервис разработан российскими компаниями, входящими в госкорпорацию
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Роскосмос 22 мая проведет презентацию современных и перспективных космических сервисов. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
"Участникам презентации будет представлен проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищенной передачи данных", - отмечается в сообщении.
Перспективные космические сервисы разработаны российскими компаниями, входящими в госкорпорацию.
"Новые современные сервисы направлены на решение задач повышения эффективности системы государственного управления и различных бизнес-процессов с использованием результатов космической деятельности - данных дистанционного зондирования Земли и национальной сети высокоточного позиционирования", - пояснили в Роскосмосе.
На презентации выступит генеральный директор госкорпорации Игорь Комаров. Модератором презентации будет исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации госкорпорации Антон Жиганов.
"Среди приглашенных - руководители и представители крупнейших российских компаний, органов власти РФ, организаций финансового и банковского сектора, институтов развития, физические и юридические лица - потребители услуг и сервисов, предоставляемых космической промышленностью России", - отмечается в сообщении.
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10.05.2018
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