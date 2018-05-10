Военные метеорологи ВВО применили в Арктической зоне мобильный комплекс приема метеоинформации "Сюжет-МБ"



Мобильный техкомплекс «Сюжет-МБ».

Источник: warspot-asset.s3.amazonaws.com Мобильный техкомплекс «Сюжет-МБ».Источник: warspot-asset.s3.amazonaws.com

ЦАМТО, 10 мая. Военнослужащие гидрометеорологической службы ВВО подготовили метеосводку для полетов авиации в Арктической зоне, в том числе с применением развернутого на мысе Шмидта современного мобильного автономного комплекса приема метеорологической информации "Сюжет-МБ".

Для подготовки метеосводки специалисты определили количество облачности, высоту нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.

В рамках практической части занятий расчеты выполнили нормативы по развертыванию мобильного комплекса и получению метеоданных от орбитальных космических аппаратов.

Помимо этого, военные метеорологи провели комплекс мероприятий по наблюдению за фактическим состоянием гидрометеообстановки, сбору, приему, анализу и распространению информации по фактическому и прогнозируемому состоянию обстановки.

Развертывание комплекса "Сюжет-МБ" на мысе Шмидта позволило значительно улучшить вопросы аэронавигации авиации округа, в частности, при выполнении задач по доставке различных грузов на остров Врангеля и над акваторией водных бассейнов в данном районе, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.