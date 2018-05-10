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Силовые структуры Алжира получили очередную партию автомобилей Mercedes Benz G и Sprinter

11.05.2018 ЦАМТО 329 0
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Завод компании Mercedes Benz
Открытие завода по производству автомобилей компании Mercedes Benz в Айн Боучекифе в провинции Тиарет (340 км от столицы Алжир).
Источник: Algeria Press Service

ЦАМТО, 10 мая. Силовым структурам Алжира 7 мая была поставлена очередная партия из более чем 400 автомобилей на базе Mercedes Benz G и Sprinter, произведенных по лицензии на мощностях Algerian Company of Vehicle Manufacturing (SPA SAFAV-Tiaret).

Как сообщает Defenceweb.co.za, в войска было передано 409 транспортных средств, включая машины скорой помощи, полицейские автомобили и машины служб безопасности.

В Министерстве обороны Алжира заявили, что транспортные средства были изготовлены в рамках сотрудничества оборонного ведомства страны, компании Mercedes и Emirates Investment Bank. Ранее, в марте и октябре 2017 года, различным силовым структурам Алжира, включая Министерство обороны, было поставлено 546 и 325 машин, соответственно.

В октябре 2014 года в Алжире был заложен завод по производству автомобилей в рамках межправсоглашения между правительствами Германии, Алжира и Объединенных Арабских Эмиратов. Ожидается, что завод ежегодно будет выпускать до 2000 внедорожников Mercedes Benz G и 6000 пассажирских автомобилей Sprinter.

Кроме того, в Алжире налажено производство бронетранспортеров Fuchs-2 по немецкой лицензии и осуществляется сборка автомобилей Mercedes Zetros, Actros, Unimog, Atego и Axor.
10.05.2018
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Страны
Алжир
Германия
ОАЭ

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