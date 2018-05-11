Минобороны РФ: система ПВО Сирии сбила более половины израильских ракет
|
|
ПВО Сирии.
Источник: syria.frontinfo.me
Нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, отметили в ведомстве
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Силы ПВО Сирии сбили более половины запущенных Израилем минувшей ночью авиационных и тактических наземных ракет. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, "нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии". "В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито", - сказали в министерстве.
В Минобороны отметили, что данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирии уточняются.
|
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.05.2018 Израильская ракета уничтожила поставленный Россией "Панцирь"
11.05.2018 В шаге от ядерной войны: удар по Ближнему Востоку
11.05.2018 Новый боевой лазерный комплекс "Светозар" с прошлого года поступает в войска - эксперт
11.05.2018 Безысходное положение для сверхдержавы: Россия никак не может создать хороший штурмовик
11.05.2018 Пятьдесят вместо ста. Минобороны меняет число закупаемых "Армат"?
11.05.2018 Новые санкции США метят в войска ПВО
11.05.2018 Половину ракет сбили. Минобороны РФ назвало результат работы ПВО Сирии при ударе Израиля
11.05.2018 Пустые хлопоты. Эксперт прокомментировал введение санкций против Рособоронэкспорта
|
Восход
13995
|
№1
11.05.2018 01:16
Так стакан наполовину полон или наполовину пуст?)
|
0Сообщить модератору