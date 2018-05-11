Минобороны РФ: система ПВО Сирии сбила более половины израильских ракет



ПВО Сирии.

Источник: syria.frontinfo.me ПВО Сирии.Источник: syria.frontinfo.me

Нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, отметили в ведомстве

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Силы ПВО Сирии сбили более половины запущенных Израилем минувшей ночью авиационных и тактических наземных ракет. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, "нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии". "В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито", - сказали в министерстве.

В Минобороны отметили, что данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирии уточняются.