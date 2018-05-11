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Минобороны РФ: система ПВО Сирии сбила более половины израильских ракет

11.05.2018 ТАСС 736 2
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ПВО Сирии
ПВО Сирии.
Источник: syria.frontinfo.me

Нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, отметили в ведомстве

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Силы ПВО Сирии сбили более половины запущенных Израилем минувшей ночью авиационных и тактических наземных ракет. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, "нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии". "В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито", - сказали в министерстве.

В Минобороны отметили, что данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирии уточняются.
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Восход
13995
№1
11.05.2018 01:16
Так стакан наполовину полон или наполовину пуст?)
0
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KZ
Тимур
98
№2
11.05.2018 12:35
Цитата, q
Так стакан наполовину полон или наполовину пуст?)
- Может быть узнаем лет через тридцать в лучшем случае.
0
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