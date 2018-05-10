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Китайские истребители J-20 впервые провели тренировку по боевой подготовке над морем

11.05.2018 Синьхуа 333 0
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Пара истребителей J-20
Пара истребителей J-20 открывает выставку Airshow China-2016.
Источник: theaviationist.com

Китайские истребители-невидимки нового поколения J-20 ("Цзянь-20") на днях провели свои первые тренировки по боевой подготовке над морем, сообщил в среду официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.

По его словам, это поможет ВВС более качественно выполнять священную миссию защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности государства.

J-20 - разработанный Китаем истребитель четвертого поколения средней и большой дальности - поступил на боевое дежурство в подразделения ВВС страны ранее в этом году.

После поступления на боевое дежурство истребители J-20 провели совместно с истребителями J-16 и J-10C военно-воздушные тренировки для повышения боеспособности ВВС страны.

В последние годы в соответствии со стратегией повышения боеспособности в воздушных и небесных войнах, а также способности к атаке и обороне ВВС Китая разрабатывают серию военного снаряжения с использованием высоких и новых технологий.
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Синьхуа
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
Проекты
Военные учения

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