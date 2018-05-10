Китайские истребители J-20 впервые провели тренировку по боевой подготовке над морем
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Пара истребителей J-20 открывает выставку Airshow China-2016.
Источник: theaviationist.com
Китайские истребители-невидимки нового поколения J-20 ("Цзянь-20") на днях провели свои первые тренировки по боевой подготовке над морем, сообщил в среду официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.
По его словам, это поможет ВВС более качественно выполнять священную миссию защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности государства.
J-20 - разработанный Китаем истребитель четвертого поколения средней и большой дальности - поступил на боевое дежурство в подразделения ВВС страны ранее в этом году.
После поступления на боевое дежурство истребители J-20 провели совместно с истребителями J-16 и J-10C военно-воздушные тренировки для повышения боеспособности ВВС страны.
В последние годы в соответствии со стратегией повышения боеспособности в воздушных и небесных войнах, а также способности к атаке и обороне ВВС Китая разрабатывают серию военного снаряжения с использованием высоких и новых технологий.
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10.05.2018
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