Китайские истребители J-20 впервые провели тренировку по боевой подготовке над морем



Пара истребителей J-20 открывает выставку Airshow China-2016.

Источник: theaviationist.com Пара истребителей J-20 открывает выставку Airshow China-2016.Источник: theaviationist.com

Китайские истребители-невидимки нового поколения J-20 ("Цзянь-20") на днях провели свои первые тренировки по боевой подготовке над морем, сообщил в среду официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.

По его словам, это поможет ВВС более качественно выполнять священную миссию защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности государства.

J-20 - разработанный Китаем истребитель четвертого поколения средней и большой дальности - поступил на боевое дежурство в подразделения ВВС страны ранее в этом году.

После поступления на боевое дежурство истребители J-20 провели совместно с истребителями J-16 и J-10C военно-воздушные тренировки для повышения боеспособности ВВС страны.

В последние годы в соответствии со стратегией повышения боеспособности в воздушных и небесных войнах, а также способности к атаке и обороне ВВС Китая разрабатывают серию военного снаряжения с использованием высоких и новых технологий.