Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии получили новые БТР-82А
|
|
БТР-82А.
Источник: РИА Новости / Андрей Станавов
ЦАМТО, 10 мая. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии пополнились новыми бронетранспортерами БТР-82А, прибывшими эшелоном в Дагестан из Костромской области, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
"Около 30 боевых машин уже прибыли в воинскую часть, где личный состав начал обкатку новой техники", – сказал он. Экипажи были заранее сформированы и прошли обучению вождению в учебных воинских частях Южного военного округа.
БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты в соответствии с планом перевооружения на современные образцы техники войск округа. Еще одна партия бронетранспортеров прибудет к морпехам в конце июня этого года.
|
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.05.2018 В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
11.05.2018 Морпехи Каспийской флотилии получили новые БТР-82А
26.03.2018 Штучный товар. Малоизвестное российское оружие, прошедшее военную приемку
22.02.2018 В подразделения морской пехоты Каспийской флотилии поступит около 100 ед. БТР-82АМ до конца текущего года
20.02.2018 В Дагестане морпехи проведут учения с участием корабельной артиллерии
04.12.2017 "О нас вспоминают, когда прижмет": Как воюет морская пехота ВМФ России
28.09.2016 Хроника пикирующих бомбардировщиков
19.09.2016 Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию