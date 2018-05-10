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В подразделения войск РХБ защиты Восточного военного округа поступила партия новых авторазливочных станций

11.05.2018 ЦАМТО 330 0
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Специалист РХБ в костюме защиты
Специалист радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты в костюме защиты.
Источник: ЦВО

ЦАМТО, 10 мая. Сразу в несколько подразделений войск РХБ защиты Восточного военного округа поступила партия новых авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ.

Осваивать новую технику будут специалисты подразделений РХБ защиты, дислоцированные в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.

Данные машины задействуют и для осуществления проливки местности при ликвидации последствий лесных пожаров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
10.05.2018
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  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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