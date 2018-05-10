В подразделения войск РХБ защиты Восточного военного округа поступила партия новых авторазливочных станций
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Специалист радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты в костюме защиты.
Источник: ЦВО
ЦАМТО, 10 мая. Сразу в несколько подразделений войск РХБ защиты Восточного военного округа поступила партия новых авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ.
Осваивать новую технику будут специалисты подразделений РХБ защиты, дислоцированные в Республике Бурятия и Забайкальском крае.
Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.
Данные машины задействуют и для осуществления проливки местности при ликвидации последствий лесных пожаров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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10.05.2018
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