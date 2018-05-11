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Автоматизированные системы управления "Байкал" готовят к отправке в подразделения ВКС России

11.05.2018 ЦАМТО 839 1
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База Хмеймим
Российские ВКС на базе Хмеймим.
Источник: Максим Блинов/ РИА Новости

ЦАМТО, 10 мая. Автоматизированные системы управления "Байкал" готовят к отправке в подразделения ВКС России. АСУ "Байкал" предназначена для автоматизированного управления зенитно-ракетными соединениями при организации противовоздушной обороны.

В ходе модернизации осуществлен перевод технических средств комплекса на новую элементную баз, а программного обеспечения – в среду базовых защищенных информационных технологий с расширением возможностей.

В АСУ "Байкал" реализованы новые алгоритмы боевого управления, адаптирующиеся к характеру действий средств воздушного противника и к изменению наземной обстановки. Для корректного учета рельефа местности, линии соприкосновения и наземной обстановки при планировании и при боевом управлении применяются цифровые карты местности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
10.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
AU
Makc
532
№1
11.05.2018 03:30
They are getting ready for possible confrontation with Israel by the looks of it. Or might coordinate Syrian anti-air defence. Syrians aren't especially competent at fighting so Russian support will help, and a lot.
+1
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