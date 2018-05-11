Автоматизированные системы управления "Байкал" готовят к отправке в подразделения ВКС России
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Российские ВКС на базе Хмеймим.
Источник: Максим Блинов/ РИА Новости
ЦАМТО, 10 мая. Автоматизированные системы управления "Байкал" готовят к отправке в подразделения ВКС России. АСУ "Байкал" предназначена для автоматизированного управления зенитно-ракетными соединениями при организации противовоздушной обороны.
В ходе модернизации осуществлен перевод технических средств комплекса на новую элементную баз, а программного обеспечения – в среду базовых защищенных информационных технологий с расширением возможностей.
В АСУ "Байкал" реализованы новые алгоритмы боевого управления, адаптирующиеся к характеру действий средств воздушного противника и к изменению наземной обстановки. Для корректного учета рельефа местности, линии соприкосновения и наземной обстановки при планировании и при боевом управлении применяются цифровые карты местности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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10.05.2018
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