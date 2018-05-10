Новейший Су-57 впервые принял участие в Параде Победы



Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: РИА Новости / Евгений Биятов Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Источник: РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 10 мая. Перспективный истребитель 5-го поколения Су-57, наряду с военными и транспортными самолетами, состоящими на вооружении российских ВСК, принял участие в авиационной части Парада Победы 9 мая в Москве.

В воздушном строю над Красной площадью прошли самолеты боевой, транспортной и стратегической авиации производства предприятий Объединенной авиастроительной корпорации.

Кульминацией Парада Победы в этом году стал премьерный полет истребителя 5-го поколения Су-57. Многофункциональный малозаметный авиационный комплекс предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника. Сочетание высокой маневренности и сверхманевренности с возможностью сверхзвукового крейсерского полета, наиболее современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 чрезвычайно высокий уровень боевой эффективности и превосходство над противником.

Авиационную часть Парада открыла дальняя авиация – воздушные "стратеги" Ту-22М3, Ту-160 "Белый лебедь" и Ту-95МС, предназначенные для выполнения боевых задач на самых дальних рубежах. Авиационный строй продолжили тяжелые транспортники Ил-76, способные перевозить до 60 тонн грузов. Модернизированный Ил-76МД-90А с улучшенными характеристиками и более мощным двигателем запущен в серийное производство.

В воздухе была продемонстрирована имитация дозаправки Ту-160 с помощью "воздушного танкера" Ил-78. Благодаря этому стратегический бомбардировщик фактически не имеет ограничений по дальности полета. Сейчас российское авиастроение создает модернизированную версию полностью отечественного топливозаправщика Ил-78М-90А.

Участники и зрители Парада увидели самолеты, представляющие боевую мощь современной фронтовой авиации – многоцелевые истребители МиГ-29СМТ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24, сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, высокоманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ, истребители поколения 4++ Су-35. Военные летчики продемонстрировали свое мастерство на истребителях Су-30СМ, Су-34 и Су-35, выстроившись в боевой порядок "Тактическое крыло". Традиционным украшением Парада стал пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Завершили воздушный строй истребители-перехватчики МиГ-31К, оборудованные новейшим ракетным гиперзвуковым комплексом "Кинжал".

"Участие в Параде авиационной техники – это всегда предмет особой гордости и огромная честь для нас, как производителей. На Параде представлены лучшие разработки знаменитых конструкторских бюро Сухого, Микояна, Туполева, Ильюшина – машины, завоевавшие славу России в небе, – сказал президент ОАК Юрий Слюсарь: "9 мая – великий праздник для нашей страны. Победу наши отцы и деды, легендарные инженеры и конструкторы, летчики-испытатели и рабочие завоевывали не только на полях сражения, но и в авиационных цехах. Наша задача сейчас совершенствовать технологии и создавать новые современные машины, которые обеспечат нашей стране мирное небо".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".