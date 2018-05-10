В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне



Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 10 мая. В Москве на Красной площади 9 мая состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Командовал военным парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

В военном параде приняли участие более 13 тыс. военнослужащих, было задействовано 159 ед. современного вооружения и военной техники, 75 самолетов и вертолетов.

В состав 33-х парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ Министерства обороны РФ, участники всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", военнослужащие-женщины, а также представители других силовых ведомств (Росгвардия, МЧС, ФСБ).

Впервые на военном параде прошли воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (г.Севастополь), воспитанники Московского президентского кадетского училища им.М.А.Шолохова войск Национальной гвардии Российской Федерации, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института войск Национальной гвардии Российской Федерации и парадный расчет роты Военной полиции ВС РФ.

В этом году на Параде Победы впервые были представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", а также БМПТ "Терминатор", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", защищенный бронеавтомобиль "Тайфун" 4х4, армейский мотовездеход и снегоход, бронированный корпусной автомобиль "Патруль" и бронеавтомобиль "Урал".

Также в состав механизированной колонны вошли современные и перспективные комплексы вооружения: автомобили "Тигр", танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C1", ракетные комплексы "Ярс", а также перспективные образцы: танки "Армата", БМП "Курганец", БТР "Бумеранг" и самоходные гаубицы "Коалиция-СВ".

В воздушной части парада приняли участие экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Воздушно-космических сил.

Были задействованы самолеты 5-го поколения Су-57, истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом "Кинжал", стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24.

В ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоялся праздничный салют. Салютные установки работали на 16 площадках столицы.

При проведении праздничного салюта было применено свыше 75 видов фейерверочных изделий, которые обеспечили свыше 550 цветов и оттенков. Для их запуска были применены установки четырех калибров – 105 мм, 125 мм, 195 мм и 310 мм.

Военные парады, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись еще в 27 городах Российской Федерации, среди которых: 8 городов-героев: Санкт-Петербург, Смоленск, Мурманск, Тула, Новороссийск, Волгоград, Севастополь и Керчь, а также в 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов.

Войска гарнизонов приняли участие в праздничных мероприятиях в 364 населенных пунктах, в том числе за пределами Российской Федерации, в местах дислокации российских военных баз (г.Сухум, г.Цхинвал, г.Кант, г.Душанбе, г.Гюмри).

В целом в торжественных мероприятиях 9 мая 2018 года в стране приняли участие более 145 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и других силовых ведомств. Было задействовано более 2300 ед. вооружения и военной техники, более 110 самолетов и вертолетов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.