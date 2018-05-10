Морпехи Каспийской флотилии получили новые БТР-82А



Обкатка новых бронетранспортеров БТР-82А. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Обкатка новых бронетранспортеров БТР-82А. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая - РИА Новости. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии пополнились новыми бронетранспортерами БТР-82А, прибывшими эшелоном в Дагестан из Костромской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"Около 30 боевых машин уже прибыли в воинскую часть, где личный состав начал обкатку новой техники", - сказал он. Экипажи были заранее сформированы и прошли обучению вождению в учебных воинских частях Южного военного округа.

БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты в соответствии с планом перевооружения на современные образцы техники войск округа. Еще одна партия бронетранспортеров прибудет к морпехам в конце июня этого года.