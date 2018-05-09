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Когда мы увидим на Красной площади перспективный ДТ-БТР?

11.05.2018 Вестник Мордовии 647 0
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Фото: "Вестник Мордовии"

Становится хорошей традицией демонстрация на Параде на Красной площади 9 мая техники для арктических соединений. И это неудивительно: Арктика становится тем регионом, где уже сейчас вплотную сталкиваются интересы великих держав.

Так что, с полной уверенностью можно сказать, что линейка машин в "снежном камуфляже" будет только расти, и вполне вероятно, что скоро мы наконец-то увидим живьем двухзвенный гусеничный снегоболотоходный ДТ-БТР.


Модель двухзвенного гусеничного снегоболотоходного ДТ-БТР.
Источник: vestnik-rm.ru

Эта боевая машина, согласно открытым данным, предназначена для транспортировки личного состава мотострелкового отделения и его огневой поддержки в тяжелых природно-климатических условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

Боевая масса составляет 25 т. Масса буксируемого прицепа - не менее 7 тонн. БТР будет способен перевозить 12 человек, в том числе трех - в первом звене и девятерых - во втором. Максимальная скорость достигает 60 км/ч по суше и 6 км/ч - по воде.


Модель двухзвенного гусеничного снегоболотоходного ДТ-БТР.
Источник: vestnik-rm.ru

Машина может брать подъем или спуск крутизной до 35 градусов, косогор не менее 20 градусов. ДТ-БТР не страшен ров шириной до 2,7 м и метровая вертикальная стена.

Очень интересны варианты вооружения, одним из них может быть необитаемое боевое отделение такого же типа, что на БМП "Курганец-25" и "Бумеранг". Вооружение: 30-мм пушка, спаренный пулемет калибра 7,62-мм, комплекс ПТУР "Корнет".


Модель двухзвенного гусеничного снегоболотоходного ДТ-БТР. Комплекс активной защиты.
Источник: vestnik-rm.ru

Также как и на других образцах перспективной техники на ДТ-БТР возможна установка комплекса активной защиты, которая позволит уничтожать подлетающие к машине противотанковые боеприпасы, максимально эффективно выполняя поставленные боевые задачи.


Лев Романов
09.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бумеранг
Корнет
Курганец-25
Проекты
Арктика

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