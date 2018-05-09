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Новый комплекс ПВО изменит боевой потенциал "Адмирала Кузнецова"

08.05.2018 Российская газета 959 1
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Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов".
Источник: © РИА Новости, Павел Львов

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в ходе модернизации получит новейший зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут". Корабль будет оснащен самыми современными ракетами.

Как говорит заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук, новая система защиты будет сопоставима с американской AEGIS. Его слова приводит издание Strategic Culture.

"Полимент-Редут" - зенитный ракетный комплекс морского базирования с установкой вертикального пуска, которые состоят из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. В одной ячейке располагается один транспортно-пусковой контейнер с ракетой большой или средней дальности - 9М96Е, 9М96Е2 или четыре ракеты малой дальности - 9М100.

9M100 - твердотопливная ракета с дальностью от десяти до пятнадцати километров, оснащенная инфракрасной головкой самонаведения. 9М96Е и 9М96Е2 используют инерционно-командное наведение, а на конечном участке - активное радиолокационное самонаведение.

9M96 - новая ракета, которая в состоянии перехватывать цели на скорости 4800-5000 метров в секунду и на высоте до 35 километров. Она может уничтожать объекты на расстоянии до 150 километров.

В состав ЗРС входит РЛС "Полимент" с четырьмя фазированными решетками, способная отслеживать до 16 цеелй одновременно.

Комбинация трех видов ракет и современной РЛС позволяет системе "Полимент-Редут" выполнять роль сразу трех разных комплексов ПВО, пишет Strategic Culture Она обеспечивает кораблю многуровневую защиту и сокращает время реакции на атаку с воздуха. Вертикальный старт позволяет ракетам поражать цели, приближающиеся с любого направления. По мнению автора статьи Аркадия Савицкого, новая система ПВО даст "Адмиралу Кузнеову" и другим кораблям, на которые она будет установлена, возможность обеспечивать противовоздушную оборону целых районов, что крайне важно для военно-морского флота, выполняющего широкий круг задач в различных регионах мира.

Напомним, что модернизация российского авианосца "Адмирал Кузнецов" должна начаться в мае нынешнего года. Ремонтировать авианосец, приписанный к Северному флоту, будут в Мурманске. Планируется, что в боевой состав корабль вернется в 2021 году.


Светлана Цыганкова
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Иджис
С-350 50Р6А "Витязь"
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
СФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
9711
№1
09.05.2018 09:29
ого, выборы же прошли...
а где тогда анонс разработки нормального палубного ДРЛО ???
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