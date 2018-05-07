Опубликовано панорамное видео с ночной репетиции парада Победы
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Репетиция парада Победы.
Источник: rg.ru
В Сети появилось панорамное видео ночной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве, в котором приняла участие самоходная гаубица "Мста-С".
На видео, которое представил канал RT на русском, заметно, как "Мста-С" четко двигается по улицам Москвы, а потом заходит на главную площадь страны, проезжая мимо Кремля под вспышки фотокамер.
2С19 или "Мста-С" - советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Годы разработки - с 1976 по 1989-й. Выпущено более 720 штук. Скорость самоходки - 60 километров в час.
"Мста-С" предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, а также самой разной техники, начиная от танков, противотанковых средств, ПВО и ПРО, пунктов управления, живой силы противника. Она в состоянии вести огонь по объектам неприятеля прямой наводкой и с закрытых позиций, в том числе и в горных условиях. Имеет бронированный корпус.
Самоходная гаубица "Мста-С" - постоянный участник военных парадов на Красной площади. Не станет исключением и Парад Победы 2018 года.
Светлана Цыганкова
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07.05.2018
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