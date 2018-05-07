Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Опубликовано панорамное видео с ночной репетиции парада Победы

08.05.2018 Российская газета 976 0
0
Понравилась новость?
 0
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы.
Источник: rg.ru

В Сети появилось панорамное видео ночной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве, в котором приняла участие самоходная гаубица "Мста-С".

На видео, которое представил канал RT на русском, заметно, как "Мста-С" четко двигается по улицам Москвы, а потом заходит на главную площадь страны, проезжая мимо Кремля под вспышки фотокамер.



2С19 или "Мста-С" - советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Годы разработки - с 1976 по 1989-й. Выпущено более 720 штук. Скорость самоходки - 60 километров в час.

"Мста-С" предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, а также самой разной техники, начиная от танков, противотанковых средств, ПВО и ПРО, пунктов управления, живой силы противника. Она в состоянии вести огонь по объектам неприятеля прямой наводкой и с закрытых позиций, в том числе и в горных условиях. Имеет бронированный корпус.

Самоходная гаубица "Мста-С" - постоянный участник военных парадов на Красной площади. Не станет исключением и Парад Победы 2018 года.


Светлана Цыганкова
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мста-С
Компании
Уралтрансмаш
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.05 14:48
  • 25
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 09.05 13:33
  • 11
Сколько Кремль потерял в Сирии только на авиации
  • 09.05 13:22
  • 48
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 09.05 12:53
  • 20
Медведев заявляет, что предлагает замглавы Минобороны Борисова на пост вице-премьера по оборонке
  • 09.05 12:50
  • 9
Пакистан собирается купить у России самые передовые истребители
  • 09.05 12:02
  • 2
Нет, Су-57 — это не "хлам": шесть особенностей нового российского истребителя, которые нам нравятся
  • 09.05 11:54
  • 14
"Аллигатор" не вернулся на базу
  • 09.05 10:46
  • 167
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 09.05 10:43
  • 2
ВКС внедряет новую схему окраски Ту-160
  • 09.05 09:29
  • 1
Новый комплекс ПВО изменит боевой потенциал "Адмирала Кузнецова"
  • 09.05 09:23
  • 1
С-350 50Р6А "Витязь"
  • 09.05 08:47
  • 18
Питание в армии: от петровских времен до современности
  • 09.05 07:51
  • 1
В истребительный авиаполк ЗВО в Курской области поступила партия истребителей Су-30СМ
  • 09.05 07:10
  • 2
Airbus не устраивает? Германия закупает в США транспортные самолеты C-130J
  • 09.05 05:30
  • 7263
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы