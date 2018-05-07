"Терминатор": из Сирии на Парад Победы



БМПТ «Терминатор».

Источник: http://sdelanounas.ru БМПТ «Терминатор».Источник: http://sdelanounas.ru

Огонь и скрежет: Минобороны показало мощь "Терминатора" на видео

Минобороны России продемонстрировало возможности боевой машины огневой поддержки "Терминатор". Видеоролик с демонстрационным прохождением "Терминаторами" полосы препятствий и стрельбой из скорострельных пушек и противотанковых ракетных установок по мишеням был распространен в фейсбуке. Ранее "Терминаторы" прошли боевое крещение в Сирии.

Министерство обороны России опубликовало в своем фейсбуке 49-секундный видеоролик с новейшими боевыми машинами огневой поддержки "Терминатор".

На кадрах видно, как "Терминаторы" преодолевают полосу препятствий, а также ведут огонь из скорострельных пушек и ракетных установок по мишеням и условному противнику, передает RT.

В Минобороны напомнили, что БМОП "Терминатор" вооружена двумя спаренными 30-мм автоматическими пушками 2А42, а также четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", сразу двумя курсовыми автоматическими гранатометами АГ-17Д и пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм.

В сентябре 2017 года БМОП "Терминатор" прошла испытания в боевых условиях в Сирии. По словам конструктора Андрея Терликова, не было оснований транспортировать машину туда "для участия в парадах".

"Терминатор" участвовал в боях против ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство" - террористическая организация, запрещена в РФ. - "Газета.Ru"). Получены определенные результаты. Для министерства обороны это полезная информация, данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме "Армия-2017",

- сказал главный конструктор.

"Терминатор" - боевая машина огневой поддержки, выполненная на базе шасси танка Т-72. Обладает высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости. Она способна эффективно бороться с танками, бронемашинами пехоты и другими бронированными целями противника, уничтожать огневые сооружения противника, а также поражать пехоту, применяющую гранатометы и противотанковые комплексы.

На "Терминаторе" впервые с момента начала работ над высокозащищенными машинами огневой поддержки обеспечивается защита управляемых ракет от огня стрелкового оружия за счет установки бронированных экранов. Мощность двигателя, в зависимости от пожелания заказчика, варьируется от 840 л.с. до 1000 л.с.

В российском оборонном комплексе существует не один "Терминатор". В частности, на основе танка Т-72 было создано две модификации нового типа. Первая из них - боевая машина поддержки на танковом шасси, которая разрабатывается на "Уралвагонзаводе" (УВЗ) с начала 1990-х годов. На выставке Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле прошла презентация БМПТ-72, получившей неформальное название "Терминатор-2".

Официально БМОП-72 не стоит на вооружении ни одной из армий мира, однако машина ограниченно поставлялась на экспорт (10 единиц, в частности, приобрела армия Казахстана).

Стоит отметить, что этим летом "Терминатора-2" заметили в Сирии. Боевая машина попала в кадр фотографии, где президент Сирии Башар Асад запечатлен во время визита на российскую авиабазу "Хмеймим".

Как сообщает ФАН, в 2018 года на параде Победы на Красной площади в Москве впервые будут показаны боевая машина поддержки танков "Терминатор", комплексы "Уран-6" и "Уран-9", дроны-беспилотники "Корсар" и "Катран".

В пресс-службе российского оборонного ведомства добавили, что все системы вооружения используются в российской армии или находятся в опытной эксплуатации, а большинство новинок прошли боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.

Ранее НСН с места событий сообщила, что в генеральной репетиции военного Парада в честь 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тыс. человек. По Красной площади промаршировали офицеры, солдаты, воспитанники училищ Минобороны, курсанты, участники Юнармии при ДОСААФ.

Минобороны России опубликовало на сайте инфографику о проведении парада Победы в Москве 9 мая. В материалах раскрывается схема построения пеших парадных расчетов, порядок прохождения механизированной колонны и порядок пролета авиации.

Отмечается, что в параде Победы примут участие 159 единиц техники, 13046 человек и 77 самолетов и вертолетов. Проект также содержит справочную информацию о военной технике - технические характеристики, предназначение и порядок ее прохождения или пролета.

Накануне телеканал "Звезда" опубликовал видео с испытаниями новейшего российского робота-танка "Уран-9".

Автоматизированный робот без экипажа контролируется с помощью дистанционной боевой информационно-управляющей системы (БИУС), которую "невозможно взломать".

Комплекс "Уран-9" является многофункциональным - он был разработан для защиты отрядов пехоты, а также огневого прикрытия и вывода солдат из-под вражеского огня.

12-тонный робот-танк без проблем преодолевает сложную полосу препятствий, после чего оператор поражает с помощью боевой информационно-управляемой системы указанные мишени и зачищает объекты, занятые условным врагом. На записи видно, что испытания "Урана-9" проводились в разнообразных погодных условиях.

Иван Жуковский