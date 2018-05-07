Компания JADARA продемонстрирует на выставке вооружений в Иордании противотанковый ракетный комплекс "Терминатор"



Счетверенная пусковая установка РПГ-32 "Нашаб".

Источник: Николай Новичков/ТАСС Счетверенная пусковая установка РПГ-32 "Нашаб".Источник: Николай Новичков/ТАСС

Амман. 7 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Иорданская компания JADARA, специализирующаяся на производстве гранатометов РПГ-32 "Нашшаб" российской разработки, представит на открывающейся во вторник в Аммане международной выставке сил специального назначения SOFEX-2018 противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Терминатор" средней дальности.

"Комплекс предназначен для поражения основных боевых танков, оснащенных активными средствами защиты, других бронированных машин, а также фортификационных сооружений на дальности до 2500 метров", - отмечается в материалах оргкомитета выставки, подготовленных к ее открытию.

Предполагается, что "Терминатор" будет использовать два типа ракет - противотанковые и осколочно-фугасные. ПТРК оснащен инфракрасным прицелом, позволяющим использовать его в любое время суток.

Ранее сообщалось, что на выставке SOFEX-2016 компания JADARA впервые представила четырехствольную установку, предназначенную для защиты спецобъектов, включая атомные электростанции.

"Проект "Нашшаб" двигается дальше. Сегодня мы предлагаем уникальную установку QUAD-1, представляющую собой сборку из четырех гранатометов РПГ-32, оснащенных тепловизионным и лазерным прицелами", - сказал тогда глава представительства компании в России Юрий Кашко. Тогда речь шла о системе, предназначенной для установки на мобильные платформы - от джипов для бронетехники.

Теперь, как следует из материалов к выставке, компания предлагает потенциальным заказчикам дополнительно новую, наземную версию многоцелевой системы QUAD с дистанционным управлением.

Разработчиком РПГ-32 является российское предприятие "Базальт".

Ранее традиционный глава делегации АО "Рособоронэкспорт" на выставках SOFEX Валерий Варламов сообщил "Интерфаксу-АВН", что несмотря на смену имени РПГ-32 иорданского производства с "Хашим" на "Нашшаб", планы по его производству на иордано-российском СП остаются прежними - 60 тысяч выстрелов в год в течение 10 лет.