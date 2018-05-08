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Медведев заявляет, что предлагает замглавы Минобороны Борисова на пост вице-премьера по оборонке

08.05.2018 Интерфакс-АВН 2169 20
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Дмитрий Рогозин и Юрий Борисов
Дмитрий Рогозин и Юрий Борисов.
Источник: Сергей Елагин

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент Владимир Путин предложил на пост премьер-министра РФ, предложил назначить зампредом правительства по оборонно-промышленному комплексу нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова.

В прошлом кабинете министров эту должность занимал Дмитрий Рогозин.

"Есть ещё одна сфера - это оборонно-промышленный комплекс, вопросы развития военно-промышленного комплекса по линии правительства. Есть предложение назначить на позицию (вице-премьера) нынешнего заместителя министра обороны Борисова", - сказал Д.Медведев в ходе встречи с фракцией "Единой России" в Госдуме.

Ю.Борисов родился 31 декабря 1956 года. Окончил Калининское суворовское военное училище, Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

С 1978 по 1998 г. проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных силах СССР и РФ.

С 1998 по 2004 г. - генеральный директор закрытого акционерного общества "Научно-технический центр "Модуль". С июля 2004 г. по октябрь 2007 г. - начальник Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности. С октября 2007 г. - заместитель руководителя Федерального агентства по промышленности. С июля 2008 г. - заместитель Министра промышленности и торговли РФ.

С марта 2011 г. - первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве России. В ноябре 2012 года был назначен заместителем министра обороны РФ.

Доктор технических наук.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и рядом медалей.

В Минобороны отвечает за организацию военно-технического обеспечения Вооруженных Сил. Руководит деятельностью органов военного управления, воинских частей и организаций по планированию развития вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ); организует разработку предложений и реализацию Основ военно-технической политики РФ в ВС и координирует их выполнение федеральными органами исполнительной власти; осуществляет возложенные на Минобороны функции государственного заказчика в области обороны в части ВВСТ и мероприятий по их ликвидации в рамках реализации международных договоров; организует и руководит совместно с Генштабом разработкой и проведением в ВС единой военно-технической политики по вопросам создания и модернизации ВВСТ; осуществляет контроль за выполнением гособоронзаказа; организует в ВС патентно-лицензионную, изобретательскую и рационализаторскую работу.
07.05.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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Александр Невский
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ВПК РФ
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Борисов Юрий
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 20, отображено с 1 по 20
RU
mikhalich
5322
№1
08.05.2018 12:06
Неплохой карьерный рост. Как минимум он на заводах бывал, хех.
0
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LT
Baltas
782
№2
08.05.2018 12:51
Когда предлагался Медведев, речь в первую очередь шла о его большом опыте.
0
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RU
ID: 1701
2917
№3
08.05.2018 13:11
Куда теперь щекастого переставят?
+1
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RU
gerrfrost
3646
№4
08.05.2018 13:14
Цитата, ID: 1701 сообщ. №3
Куда теперь щекастого переставят?
Надо послать НАТУ гонять в Брюссель.... Трендеть не мешки...

А про Борисова хочется сказать словами из фильма:
0
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RU
beka1
1555
№5
08.05.2018 13:18
Говорят пристроят на теплое местечко в одну из военно-промышленных компаний.
0
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RU
Байкал57
777
№6
08.05.2018 13:55
Только в интернетРоссии 1000 воробьев могут заклевать орла.
+1
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RU
Олег Бахарев
2116
№7
08.05.2018 14:17
Цитата, ID: 1701 сообщ. №3
Куда теперь щекастого переставят?
Так, дайте подумать... На место Борисова? 8)
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RU
BorSch
5342
№8
08.05.2018 17:12
Цитата, mikhalich сообщ. №1
Как минимум он на заводах бывал
Бывал как главный Заказчик. Теперь будет бывать как главный подрядчик. Лучше него в порученном направлении пожалуй никто не разбирается. При этом профессионал в самых чуствительных областях - Высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Кмк разумный выбор.
Цитата, ID: 1701 сообщ. №3
Куда теперь щекастого переставят?
У нас нет посла на Барбадосе, может туда? Вместе с сыночком.
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RU
mikhalich
5322
№9
08.05.2018 17:19
Цитата, BorSch сообщ. №8
Кмк разумный выбор.

Ну я в целом о том же. Просто уныло пошутил, мол рулить оборонкой будет человек, который хотя бы раз был на оборонном заводе, как-то необычно для наших политических элит.

По МИДу были новости? А то если там нарисуется Антонов - будет пошутеха знатная.
0
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RU
Павел 1978
9711
№10
08.05.2018 21:56
Цитата, ID: 1701 сообщ. №3
Куда теперь щекастого переставят?
не покидает крамольная мысля, что ВВП может выкинуть фокус
с выдвижением ДОРа в 2024. Типун мне на язык конечно, но после
переназначения Медведева я уже не удивлюсь...
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RU
BorSch
5342
№11
09.05.2018 07:29
Цитата, mikhalich сообщ. №9
По МИДу были новости?
Последний всплеск публикаций был в марте. Пишут, что Лавров (сейчас ему 67 лет) давно хотел покинуть пост, но по личной просьбе президента остался до выборов и формирования нового правительства.
Если правильно помню, по Конституции некоторых ключевых министров (МО, МИД...) назначает сам Президент, а не ПП.
0
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RU
Байкал57
777
№12
09.05.2018 08:31
С.К.Шойгу бы подошел хорошо, время военной дипломатии с пистолетом к виску, иначе делают стеклянные глаза(не понимаю по русски) и дуркуют хоть Запад, хоть СНГ.
0
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RU
Павел 1978
9711
№13
09.05.2018 08:58
вот так работать надо!!!
так фиерично всё угробить и завалить и медальку за это получить.
0
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RU
Байкал57
777
№14
09.05.2018 09:30
БМД-4М "Рогозин" можно обозвать его именем, не видать бы нам 1000 машин без него, так что Орден и Медаль  заслужил.
Скакун1978, в роте ВДВэшной скажите и Вас в кругу дружно запинают. Сразу будете нормальным челом.
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RU
Павел 1978
9711
№15
09.05.2018 09:42
Цитата, Байкал57 сообщ. №14
ты мне сказки-то не рассказывай эти.
у меня близкий служит под Москвой. В очень известной дивизии.
Из таблеток только аспирин дают. Свой танк в глаза не видели.
В казармах холодрыга была всю зиму. Спать в одежде низя.
Не по Уставу. А болеть потом видимо - по Уставу.

Иди лесом, ищи там батут со своим сщекастым коррупционером и его
отпрыском-неудачником. Может они тебя отблагодарят чем.
+1
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RU
просто экспл
4241
№16
09.05.2018 11:45
Цитата, Байкал57 сообщ. №14
БМД-4М "Рогозин" можно обозвать его именем, не видать бы нам 1000 машин без него, так что Орден и Медаль  заслужил.
Скакун1978, в роте ВДВэшной скажите и Вас в кругу дружно запинают. Сразу будете нормальным челом.
шухер . наркоманы на форуме .
г-н Байкал57 , расскажите нам поподробнее про 1000 БМД-4М в ВДВ . где, сколько и в каких частях.
а то чует мое сердце что Вы эти БМД видели только в своих наркотических грезах .
0
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RU
Воин3D
1648
№17
09.05.2018 11:47
Цитата, Байкал57 сообщ. №6
Только в интернетРоссии 1000 воробьев могут заклевать орла.
Зрение давно проверял? Где ты орла увидел? Жирный пингвин, который задолбал своими родственниками и корешами всю оборонку. И как он оказался на своей должности? Биографию его тестя не забудь проверить.
0
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RU
Байкал57
777
№18
09.05.2018 12:02
Цитата, просто экспл сообщ. №16
расскажите нам поподробнее про 1000 БМД-4М в ВДВ . где, сколько и в каких частях.
Весь проект на 1000, пока по годам в ГОЗ побатальенно.

Надеюсь, через некоторое время вы скажете, "Я дебил, блин!" ловим на слово. Ник только  не меняйте.
0
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RU
просто экспл
4241
№19
09.05.2018 12:36
Цитата, Байкал57 сообщ. №18
Весь проект на 1000, пока по годам в ГОЗ побатальенно.

Надеюсь, через некоторое время вы скажете, "Я дебил, блин!" ловим на слово. Ник только  не меняйте.
а , так это на бумаге .
ну тогда Сердюков герой России . при нем в проекте было 2300 армат до 2020г .
а при Шойгу уже нет .
Сердюков обещал больше чем рогозин и Шойгу  .
хначит Сердюков был лучше .
+2
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RU
HOLLANDER
539
№20
09.05.2018 12:53
Цитата, ID: 1701 сообщ. №3
Куда теперь щекастого переставят?

Ну теперь он может всецело посвятить себя своему основному роду занятий - творчеству в качестве артиста разговорного жанра. Текстовки для "Кривого зеркала" опять же можно кропать... В общем, заниматься всем тем, чему крайне мешала его вицепремьерская должность.
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