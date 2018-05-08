Медведев заявляет, что предлагает замглавы Минобороны Борисова на пост вице-премьера по оборонке



Дмитрий Рогозин и Юрий Борисов.

Источник: Сергей Елагин Дмитрий Рогозин и Юрий Борисов.Источник: Сергей Елагин

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент Владимир Путин предложил на пост премьер-министра РФ, предложил назначить зампредом правительства по оборонно-промышленному комплексу нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова.

В прошлом кабинете министров эту должность занимал Дмитрий Рогозин.

"Есть ещё одна сфера - это оборонно-промышленный комплекс, вопросы развития военно-промышленного комплекса по линии правительства. Есть предложение назначить на позицию (вице-премьера) нынешнего заместителя министра обороны Борисова", - сказал Д.Медведев в ходе встречи с фракцией "Единой России" в Госдуме.

Ю.Борисов родился 31 декабря 1956 года. Окончил Калининское суворовское военное училище, Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

С 1978 по 1998 г. проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных силах СССР и РФ.

С 1998 по 2004 г. - генеральный директор закрытого акционерного общества "Научно-технический центр "Модуль". С июля 2004 г. по октябрь 2007 г. - начальник Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности. С октября 2007 г. - заместитель руководителя Федерального агентства по промышленности. С июля 2008 г. - заместитель Министра промышленности и торговли РФ.

С марта 2011 г. - первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве России. В ноябре 2012 года был назначен заместителем министра обороны РФ.

Доктор технических наук.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и рядом медалей.

В Минобороны отвечает за организацию военно-технического обеспечения Вооруженных Сил. Руководит деятельностью органов военного управления, воинских частей и организаций по планированию развития вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ); организует разработку предложений и реализацию Основ военно-технической политики РФ в ВС и координирует их выполнение федеральными органами исполнительной власти; осуществляет возложенные на Минобороны функции государственного заказчика в области обороны в части ВВСТ и мероприятий по их ликвидации в рамках реализации международных договоров; организует и руководит совместно с Генштабом разработкой и проведением в ВС единой военно-технической политики по вопросам создания и модернизации ВВСТ; осуществляет контроль за выполнением гособоронзаказа; организует в ВС патентно-лицензионную, изобретательскую и рационализаторскую работу.