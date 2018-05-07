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США оказались беззащитны перед российскими "Кинжалами", пишут СМИ

08.05.2018 РИА Новости 1089 0
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал. Архивное фото
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американские военные обеспокоены сообщениями о заступлении российских МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на боевое дежурство, сообщает портал Military Watch.

Несколько высокопоставленных военнослужащих в Пентагоне отметили, что США не обладают защитой от российского гиперзвукового оружия. Так, например, американская армия не может противостоять оружию, развивающему скорость более трех Махов, в то время как новейшие российские ракеты могут достигать пяти, десяти и даже 20 Махов. Военачальники также отмечают, что США не способны справиться даже с советскими дозвуковыми ракетами семейства SCUD.

МиГ-31 оптимизирован для перевозки чрезвычайно тяжелых ракет, а его высокая скорость отлично подходит для развертывания "Кинжала". Запуск ракеты происходит на высоте более десяти километров. Благодаря аэродинамической системе управления "Кинжал" может маневрировать и обходить опасные зоны. Он поражает цели на расстоянии около 2000 километров, что превосходит дальность ПВО потенциального противника.

Ранее заместитель министра обороны Юрий Борисов подчеркнул, что "Кинжал" неуязвим и обладает серьезной боевой мощью. Основными целями этих ракет он назвал крупные корабли. Эксперты отмечают, что ни одна другая страна в мире не имеет такого вида оружия, как "Кинжал".
07.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
Р-17
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ГЗЛА

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