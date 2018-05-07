В Минобороны рассказали о сроках сдачи МРК "Вышний Волочек"
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Новый МРК "Вышний Волочек" будет передан российскому флоту в текущем месяце, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны.
Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman
В настоящее время малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдет в состав ВМФ России в текущем месяце. Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе (Республика Татарстан),
говорится в релизе.
Сообщается, что водоизмещение кораблей этого проекта составляет около тысячи тонн, расчетная максимальная скорость достигает 23 узлов, а автономность составляет до 10-ти суток.
В ведомстве напомнили, что ""Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей".
Изначально планировалось передать его флоту до конца 2017 года, после завершения всех этапов испытаний.
Напомним, 5 мая на заводе "Пелла" под Петербургом был спущен на воду третий по счету (второй серийный) МРК "Шквал" проекта 22800 "Каракурт". Замминистра обороны Юрий Борисов на торжественной церемонии спуска отметил, что проект, на который предусмотрена установка "Калибров", реализован в рекордные сроки.
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07.05.2018
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