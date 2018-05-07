Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Минобороны рассказали о сроках сдачи МРК "Вышний Волочек"

08.05.2018 Военное обозрение 619 0
0
Понравилась новость?
 0

Новый МРК "Вышний Волочек" будет передан российскому флоту в текущем месяце, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны.

Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman

В настоящее время малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдет в состав ВМФ России в текущем месяце. Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе (Республика Татарстан),

говорится в релизе.

Сообщается, что водоизмещение кораблей этого проекта составляет около тысячи тонн, расчетная максимальная скорость достигает 23 узлов, а автономность составляет до 10-ти суток.

В ведомстве напомнили, что ""Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей".

Изначально планировалось передать его флоту до конца 2017 года, после завершения всех этапов испытаний.

Напомним, 5 мая на заводе "Пелла" под Петербургом был спущен на воду третий по счету (второй серийный) МРК "Шквал" проекта 22800 "Каракурт". Замминистра обороны Юрий Борисов на торжественной церемонии спуска отметил, что проект, на который предусмотрена установка "Калибров", реализован в рекордные сроки.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Шквал
Компании
ЗДЗ Горького
Пелла ОАО
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
Калибр КР

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.05 14:48
  • 25
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 09.05 13:33
  • 11
Сколько Кремль потерял в Сирии только на авиации
  • 09.05 13:22
  • 48
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 09.05 12:53
  • 20
Медведев заявляет, что предлагает замглавы Минобороны Борисова на пост вице-премьера по оборонке
  • 09.05 12:50
  • 9
Пакистан собирается купить у России самые передовые истребители
  • 09.05 12:02
  • 2
Нет, Су-57 — это не "хлам": шесть особенностей нового российского истребителя, которые нам нравятся
  • 09.05 11:54
  • 14
"Аллигатор" не вернулся на базу
  • 09.05 10:46
  • 167
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 09.05 10:43
  • 2
ВКС внедряет новую схему окраски Ту-160
  • 09.05 09:29
  • 1
Новый комплекс ПВО изменит боевой потенциал "Адмирала Кузнецова"
  • 09.05 09:23
  • 1
С-350 50Р6А "Витязь"
  • 09.05 08:47
  • 18
Питание в армии: от петровских времен до современности
  • 09.05 07:51
  • 1
В истребительный авиаполк ЗВО в Курской области поступила партия истребителей Су-30СМ
  • 09.05 07:10
  • 2
Airbus не устраивает? Германия закупает в США транспортные самолеты C-130J
  • 09.05 05:30
  • 7263
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы