Самые масштабные. США и Филиппины начали совместные военные учения
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США и Филиппины в понедельник начали ежегодные совместные военные учения "Баликатан", сообщает агентство Associated Press. Агентство подчеркивает, что эти совместные учения станут наиболее масштабными с тех пор, как пост президента Филиппин занял Родриго Дутерте.
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Около 5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Филиппин присоединятся к 3 тысячам американских коллег для участия в 34-х военных маневрах Balikatan (в переводе — плечом к плечу), которые в 2018 году пройдут с акцентом на "взаимную оборону, борьбу с терроризмом, реагирование на гуманитарные катастрофы и стихийные бедствия".
Австралийские силы обороны и силы самообороны Японии также будут участвовать в учениях в рамках системы альянсов США.
Как заявил посол США на Филиппинах Сун Ким, "учения предусматривают тренировочный вариант военной операции в городской местности". Образцом станет прошлогодняя военная операция в городе Марави (Филиппины), которая проводилась в течении пяти месяцев, отмечает телеканал. Территория города была оккупирована террористической группировкой "Мауте", выступающей за "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ранее Дутерте обещал сократить число американских военных, участвующих в контртеррористической подготовке на юге Филиппин, а также говорил о намерении вообще прекратить ежегодные военные учения с участием американских военных, отмечает AP.
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07.05.2018
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