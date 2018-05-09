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Первый и засекреченный. ВМС Британии получили беспилотный минный тральщик

08.05.2018 Военное обозрение 592 1
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Британский флот вооружился первым беспилотным минным тральщиком. Компания Atlas Elektronik UK передела ВМС Великобритании первый беспилотный катер, передает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk.

ukdefencejournal.org.uk

В военном ведомстве не раскрывают название катера, а также держат в секрете объёмы закупки. Известно, что на разработку первого действующего образца было потрачено 13 млн, а полноценное развёртывание беспилотной системы произойдёт уже в следующем году.

Этот автономный тральщик приближает нас к тому, чтобы вывести наши экипажи из-под опасности и позволить нам безопасно очистить морские пути от взрывчатых веществ, будь то поддержка торговли в глобальных водах и вокруг побережья Великобритании или защита наших кораблей и берегов. Высокотехнологичный дизайн, легко транспортируемый автомобильным, морским и воздушным транспортом, означает, что небольшая команда может использовать систему в течение нескольких часов после её прибытия на театр военных действий

— рассказал Гуто Бебб, глава департамента военных закупок Минобороны Великобритании.

В военном ведомстве указывают, что беспилотный тральщик успешно прошёл серию испытаний, в которой подтвердил все заявленные характеристики по обнаружению мин и целеуказанию на них. Это первый надводный беспилотник британского флота, и в зависимости от успешности его эксплуатации ВМС Великобритании будут принимать дальнейшие решения по закупке подобных систем.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1555
№1
09.05.2018 02:33
Правильнее сказать опционально пилотируемый...
0
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