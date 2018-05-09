Первый и засекреченный. ВМС Британии получили беспилотный минный тральщик

Британский флот вооружился первым беспилотным минным тральщиком. Компания Atlas Elektronik UK передела ВМС Великобритании первый беспилотный катер, передает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk.

ukdefencejournal.org.uk

В военном ведомстве не раскрывают название катера, а также держат в секрете объёмы закупки. Известно, что на разработку первого действующего образца было потрачено 13 млн, а полноценное развёртывание беспилотной системы произойдёт уже в следующем году.

Этот автономный тральщик приближает нас к тому, чтобы вывести наши экипажи из-под опасности и позволить нам безопасно очистить морские пути от взрывчатых веществ, будь то поддержка торговли в глобальных водах и вокруг побережья Великобритании или защита наших кораблей и берегов. Высокотехнологичный дизайн, легко транспортируемый автомобильным, морским и воздушным транспортом, означает, что небольшая команда может использовать систему в течение нескольких часов после её прибытия на театр военных действий

— рассказал Гуто Бебб, глава департамента военных закупок Минобороны Великобритании.

В военном ведомстве указывают, что беспилотный тральщик успешно прошёл серию испытаний, в которой подтвердил все заявленные характеристики по обнаружению мин и целеуказанию на них. Это первый надводный беспилотник британского флота, и в зависимости от успешности его эксплуатации ВМС Великобритании будут принимать дальнейшие решения по закупке подобных систем.