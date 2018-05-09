Первый и засекреченный. ВМС Британии получили беспилотный минный тральщик
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Британский флот вооружился первым беспилотным минным тральщиком. Компания Atlas Elektronik UK передела ВМС Великобритании первый беспилотный катер, передает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk.
ukdefencejournal.org.uk
В военном ведомстве не раскрывают название катера, а также держат в секрете объёмы закупки. Известно, что на разработку первого действующего образца было потрачено 13 млн, а полноценное развёртывание беспилотной системы произойдёт уже в следующем году.
Этот автономный тральщик приближает нас к тому, чтобы вывести наши экипажи из-под опасности и позволить нам безопасно очистить морские пути от взрывчатых веществ, будь то поддержка торговли в глобальных водах и вокруг побережья Великобритании или защита наших кораблей и берегов. Высокотехнологичный дизайн, легко транспортируемый автомобильным, морским и воздушным транспортом, означает, что небольшая команда может использовать систему в течение нескольких часов после её прибытия на театр военных действий
— рассказал Гуто Бебб, глава департамента военных закупок Минобороны Великобритании.
В военном ведомстве указывают, что беспилотный тральщик успешно прошёл серию испытаний, в которой подтвердил все заявленные характеристики по обнаружению мин и целеуказанию на них. Это первый надводный беспилотник британского флота, и в зависимости от успешности его эксплуатации ВМС Великобритании будут принимать дальнейшие решения по закупке подобных систем.
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07.05.2018
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