На чём? НАСА обеспокоена антироссийскими санкциями в отношении двигателей РД-181

США из-за антироссийских санкций могут испытывать трудности в коммерческой доставке грузов на МКС, говорится в отчете управления генерального инспектора НАСА.

Американская ракета Antares корпорации Орбитал АТК с российскими двигателями РД-181. Источник: www.kp.ru

В данное время за доставку американских грузов в космос отвечает компания Orbital ATK, использующая ракеты-носители Antares 230. В составе первой ступени этих ракет используются российские двигатели РД-181, передает RT.

В документе указано, что ранее конгресс США ввел ограничительные меры на совместную коммерческую деятельность с целым рядом российских компаний, в том числе поставщиком РД-181 – компанией "Энергомаш".

Принятая поправка к закону не распространяет санкции на сделки, которые Orbital ATK заключает в целях доставки грузов на МКС, но действует она лишь до 2020 года. И если ее не продлят, вопрос доставки грузов США в космос окажется под угрозой.

В отчете говорится также, что над решением проблемы работают Sierra Nevada и SpaceX, но Sierra Nevada испытывает технические сложности при разработке кораблей Dream Chaser, а грузовая версия корабля Dragon 2 компании SpaceX не прошла испытания.

Также сообщается, что Orbital ATK изучает возможность использования ракет-носителей Vulcan или Next Generation Launch, но они в настоящее время находятся на стадии разработки, но данные ракеты могут появиться только через пару лет.