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Airbus не устраивает? Германия закупает в США транспортные самолеты C-130J

08.05.2018 Военное обозрение 587 2
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Пентагон направил Конгрессу США уведомление о планируемой продаже бундесверу трех военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules и трех транспортно-заправочных самолетов KC-130J на их базе, сообщает bmpd.

Церемония ввода в состав ВВС Франции первого военно-транспортного самолета Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Орлеан-Бриши, 15.01.2018 г.

france3-regions.francetvinfo.fr

Предполагаемая стоимость сделки – $ 1,4 млрд., включая поставку бортовых комплексов обороны, запасных частей, наземного оборудования, оказание технической поддержки и обучение личного состава.

Начать поставки самолетов планируется в 2021 году. Решение о закупке было принято бундесвером в 2016 году.

Также в 2016 году транспортные самолеты в США заказали ВВС Франции: два – C-130J-30 и два – КС-130J. Первый самолет C-130J-30 прибыл во Францию 22 декабря 2017 года.

Справка bmpd: "Показательно, что к настоящему времени Минобороны Германии выдало твердый заказ на 53 самолета Airbus A400M, из которых 18 уже поставлены. Таким образом, Германия будет одновременно эксплуатировать два типа средних турбовинтовых военно-транспортных самолетов – А400М и C-130J, что свидетельствует о неудовлетворенности военных характеристиками А400М".
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Франция
Продукция
A400M
C-130
Компании
Airbus
Lockheed-Martin

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
KZ
Тимур
97
№1
08.05.2018 19:55
У одного почти 40 тонн грузоподъёмность, у второго - 20. Разница по-моему достаточная.
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RU
BorSch
5342
№2
09.05.2018 07:10
+1
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