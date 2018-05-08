Airbus не устраивает? Германия закупает в США транспортные самолеты C-130J

Пентагон направил Конгрессу США уведомление о планируемой продаже бундесверу трех военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules и трех транспортно-заправочных самолетов KC-130J на их базе, сообщает bmpd.

Церемония ввода в состав ВВС Франции первого военно-транспортного самолета Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Орлеан-Бриши, 15.01.2018 г. france3-regions.francetvinfo.fr

Предполагаемая стоимость сделки – $ 1,4 млрд., включая поставку бортовых комплексов обороны, запасных частей, наземного оборудования, оказание технической поддержки и обучение личного состава.

Начать поставки самолетов планируется в 2021 году. Решение о закупке было принято бундесвером в 2016 году.

Также в 2016 году транспортные самолеты в США заказали ВВС Франции: два – C-130J-30 и два – КС-130J. Первый самолет C-130J-30 прибыл во Францию 22 декабря 2017 года.

Справка bmpd: "Показательно, что к настоящему времени Минобороны Германии выдало твердый заказ на 53 самолета Airbus A400M, из которых 18 уже поставлены. Таким образом, Германия будет одновременно эксплуатировать два типа средних турбовинтовых военно-транспортных самолетов – А400М и C-130J, что свидетельствует о неудовлетворенности военных характеристиками А400М".